救人不分縣市！嘉市義消到竹縣出遊 路見車禍立即相救

善心的嘉義市義消一群人看到台3線新竹縣峨眉段下午發生車禍，立刻停車救人，讓受傷女子在新竹縣消防局的救護員抵達前恢復意識。（圖片取自記者爆料網）

2022/07/24 19:03

〔記者黃美珠／峨眉報導〕新竹縣峨眉鄉今天下午3點25分左右，在省道台3線靠近某咖啡廳的南下車道，發生1起賓士車失控疑似自撞意外，受傷的32歲秦姓女子一度差點失去意識，所幸到北埔老街出遊適巧沿台3線南下的嘉義市東區義消及其親友路過立刻停車施救，使得秦女得以在新竹縣政府消防局峨眉消防分隊救護員獲報趕抵前就恢復對聲音的反應，展現義消救人不分縣市的熱血精神。

縣府消防局表示，救護員獲報到場時，雖有聽說善心路人先行搶做CPR救人一事，因並未目睹也就沒有追問，沒想到對方還具有義消身分，他們很感謝。

初步了解，發生事故的車上共有3個大人和2個小孩，駕駛是小孩的阿公，傷者是小孩的阿姨且頭部有撕裂傷，被送醫時意識還算清楚。另名乘客則是小孩的阿嬤。

救護人員說，阿公、阿嬤以及2個小孩在現場看起來都很幸運並沒有大礙，僅是受到驚嚇。他們4人除阿公留在現場由警方製作筆錄，阿嬤則帶著2個小孩自行走上救護車，以陪受傷的秦女就醫。只是到了醫院，阿嬤決定還是跟孩子們也一起看醫師以確認健康無損。

現場目擊者說，初步看起來這起事故很有可能是自撞，但有無酒駕或疲勞駕駛？還是有閃避他車等原因所致，才還需要警方調查釐清。

由於賓士車不僅車頭撞爛，整輛車也有點打橫地斜放在台3線的南下2個車道之間，路面散落物一地，因此顯得怵目驚心，也影響當地的車流。

事後有網友在「記者爆料網」上分享前述事故，點名還好有嘉義市東區義消路過即時停車救人，並上傳相關影片。從影片中清晰可見一群人好心替傷者施救外，也有人拿著雨傘替秦女遮擋毒辣的太陽。

疑為救人者之一的「企鵝」PO文說，他們是剛玩完北埔老街往南走正好看到，如果再晚幾分鐘這女子就OHCA了！才讓這名義消即時停車救援，無私挽回1條寶貴性命的事情被外人知曉。

今天下午台3線新竹縣峨眉段發生一起疑似自撞事故，事故車整個車頭撞壞，打橫在南下2個車道間，路面上一堆散落物。（圖片取自記者爆料網）

善心的嘉義市義消一群人看到台3線新竹縣峨眉段下午發生車禍，立刻停車救人，讓受傷女子在新竹縣消防局的救護員抵達前恢復意識。（圖片取自記者爆料網）

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