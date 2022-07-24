為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    竹縣15特教童用獨輪車解鎖人生新風景 8/27壯遊家鄉

    獨輪車小騎士穩穩地騎著車，接近縣府教育局長楊郡慈（背對鏡頭左）和縣議員吳旭智（背對鏡頭右）後相互擊掌慶祝。（記者黃美珠攝）

    獨輪車小騎士穩穩地騎著車，接近縣府教育局長楊郡慈（背對鏡頭左）和縣議員吳旭智（背對鏡頭右）後相互擊掌慶祝。（記者黃美珠攝）

    2022/07/24 16:24

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣近年在國民黨籍縣議員吳旭智積極推廣，縣府教育局評估確實有實益之下，不斷推動用獨輪車來引領訓練特教學童的專注力和情緒管理。15名特教學童再度通過幾個月的引領和訓練，已經成了經驗豐富的小小獨輪騎士，8月27日將跟學長姐們一起用獨輪車壯遊家鄉，挑戰近8公里的路程，今天特別先行展演技巧做成果發表。

    這場名為「新竹縣110學年度第2學期兒童專注力與情緒管理訓練~獨輪車活動成果觀摩」，今天在新社國小登場，縣長楊文科、縣府教育局長楊郡慈都出席給小獨輪車騎士們「讚」一下，這是新竹縣推動特教兒童獨輪車活動的第3屆成果，報名參加的縣內各校特教班學生，在其中獲得手眼協調、平衡能力的訓練，也同時刺激腦部的發展，培養專心、耐心、以及信心的心理素質。

    縣議員吳旭智說，這15個孩子今天可以上台發表訓練成果，是他們從今年3月起，迄今累積18次刻苦練習的成果。

    為鼓勵孩子以多元方式體驗獨輪車，將於8月27日舉辦「兒童獨輪車壯遊竹縣」，邀請歷屆獨輪車學員一起「騎」出去，從竹22鄉道出發，挑戰近8公里的路程，希望他們展現自信的同時也培養出團隊合作的能力，更期待他們透過獨輪車重新了解自己的價值和能力，解鎖自己的人生新風景。

    獨輪車小騎士們跨在車上，歡樂張開雙臂狀似準備展翅高飛。（記者黃美珠攝）

    獨輪車小騎士們跨在車上，歡樂張開雙臂狀似準備展翅高飛。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（右）跟獨輪車小騎士們握手加油。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（右）跟獨輪車小騎士們握手加油。（記者黃美珠攝）

    新竹縣推動獨輪車訓練特教學童的專注力和情緒管理，已經邁入第3個梯隊結業。（記者黃美珠攝）

    新竹縣推動獨輪車訓練特教學童的專注力和情緒管理，已經邁入第3個梯隊結業。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    培養專注力、平衡感和情緒管理 獨輪車親子營今開訓
    2019/06/30 11:58

    培養專注力、平衡感和情緒管理 獨輪車親子營今開訓
    特別的暑假作業！樟湖學童獨輪車環縣 認識家鄉熱血淨灘
    2018/07/11 16:29

    特別的暑假作業！樟湖學童獨輪車環縣 認識家鄉熱血淨灘

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    特教生獨輪車隊 赴日石垣島環島
    2016/04/16 06:00

    特教生獨輪車隊 赴日石垣島環島
    邁向世界第一 特教生赴日石垣島騎獨輪車環島
    2016/04/15 23:59

    邁向世界第一 特教生赴日石垣島騎獨輪車環島
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播