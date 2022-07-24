為林冠年站台 柯文哲︰北市城市治理有很多不錯經驗

台灣民眾黨主席柯文哲（坐者左5）今天下午出席子弟兵、該黨竹北市長提名人林冠年（右立者）的「後疫情時代的產業轉型」產業新創論壇交流活動，替林冠年造勢。（記者黃美珠攝）

2022/07/24 15:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天下午在新竹縣竹北市「合好一起錸」大樓，出席「後疫情時代的產業轉型」產業新創論壇交流活動，替該黨提名的竹北市長參選人林冠年站台。

柯文哲說，他在這場活動只不過是引言人的角色，「麥克風不用給他」，但是他話匣子一開就說不停，告訴在場的竹北市民、新竹縣鄉親，後疫情時代的台北城的生活消費等發展走向。

柯文哲先問大家，猜一猜後疫情時代的台北東區和西門町哪一個比較吸引人？他告訴大家是後者，因為台北東區沒有特色，但是西門町有青少年的次文化，那是一種生活的體驗。所以後疫情時代的實體店面經營，就要朝提供生活體驗的方向去努力。

他說，面對疫情乃至後疫情時代，作為政府，面對產業最該做的就是：防疫、紓困、振興、以及轉型。前面3項雖然都做了，但是產業的轉型卻迄今沒有看到。疫情之後，很多該做的事情政府卻迄今沒有做，印度政府都發電子身分證了，但台灣卻只會發消費券，如果是他執政，他就會做電子身分證等。

柯文哲說，台北市在防疫等各方面的城市治理有很多很不錯的經驗和措施，但缺乏擴散、分享出去，這很可惜。

林冠年接著上台以「創新、快樂、榮耀的竹北」為題，發表他對參選竹北市長一職的理念和抱負。

他說最重要的2點，就是市政的治理不能跟產業脫鉤，「必須要有產業進來！」他也發現竹北市民不僅高所得、高學歷，就連地方重大建設的參與度也很高，如果他當市長，會以市民為主體，籌組市民委員會，讓市民可以直接參與各項重大工程建設，且和地方政府對話。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前左3）仔細聆聽子弟兵、該黨新竹縣竹北市長提名人林冠年的演講。（記者黃美珠攝）

台灣民眾黨新竹縣竹北市長提名參選人林冠年（面對鏡頭立者）以「創新、快樂、榮耀的竹北」為題，暢談他對治理竹北的抱負。（記者黃美珠攝）

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