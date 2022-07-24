柯P到新竹縣參觀烏魚養殖區 拉抬民眾黨參選人

柯P換上青蛙裝，準備下水撈白蝦。（記者黃美珠攝）

2022/07/24 12:37

〔記者黃美珠／竹北報導〕台北市長柯文哲今天一整天在新竹縣趴趴走，他一早到竹北市西區的烏魚子養殖區，了解 當地的產業特色，也實際換穿青蛙裝，跟當地養殖漁民郭宮寶一起下水撈白蝦，並品嚐竹北的萊姆醋、拔子窟烏魚子等特色美食，柯爸、柯媽也全程陪同。

柯文哲今天率領台灣民眾黨的子弟兵，以「全台大眾走」、「永續台灣，世代共行」為口號，替自家提名的參選人爭取曝光。

他說，學習很重要！他今天的拔子窟之行，才知道全台養烏魚子最北邊就在這裡，不然他過去一直以為烏魚子（養殖）都在南部縣市。

他聽說竹北拔子窟的烏魚子號稱品質全台最好，所以特別來看看，對他個人來講是個學習之旅，也是出去多認識些人。

他還說此行的另外1點意義，就是畢竟選舉到了，總是還是要拉抬一下台灣民眾黨所提名的候選人。

柯文哲走訪過程中不改其直白本性，特別是在穿「青蛙裝」時直接問郭宮寶「你們平常進去（穿青蛙裝）是不是只有穿內褲？還是連內褲都沒穿？」郭宮寶回他「你猜看看」，惹得現場哄堂大笑。

下魚塭站在小小的舢板船上，雖然他直接說自己「會掉下去」，但也勇敢拿起篙努力擺動雙臂撐船、避開水車，體驗一番後才把竹篙交還給郭宮寶，雖然全程擔心站不穩一個不小心會落水，他必須努力半屈著身體維持平衡，但也顯現出他面對各種狀況，仍盡量身體力行的性格。

下水撈起6、7台斤重的白蝦，滿頭大汗柯文哲的感慨是「不容易」、「這個冬天下水會很冷的」。

在人稱「郭班長」的養殖漁戶郭宮寶（左）帶領下，柯P撈起重約6、7台斤的白蝦。（記者黃美珠攝）

台北市長柯文哲（左）穿上青蛙裝，拿起竹篙，準備撐舢板船下魚塭撈白蝦。（記者黃美珠攝）

柯P參訪竹北拔子窟，柯爸柯媽全程陪同。（記者黃美珠攝）

台北市長柯文哲今早率領子弟兵執行「全台大眾走」到竹北拔子窟。（記者黃美珠攝）

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