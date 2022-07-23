竹縣東安古橋7/26重新開放通行 大型地景配合落成

由天仁、天福集團總裁李瑞河經董事蔡松欉所捐的「繼往開來．薪火相傳」今天下午運抵關西牛欄河畔。（記者黃美珠攝）

2022/07/23 17:04

〔記者黃美珠／關西報導〕因為古橋面板鋼筋鏽蝕程度遠超過規劃案評估的新竹縣縣定古蹟東安古橋終於將在下週二（26日）重新開放通行與參觀，配合這項喜事，關西鎮長劉德樑說，天仁、天福集團總裁李瑞河由董事蔡松欉代為捐贈、高約9公尺的大型地景雕塑「繼往開來．薪火相傳」今天下午快3點運抵牛欄河畔，近日也將由啟德重機贊助下吊掛過70公尺寬的牛欄河安座，並將在下週二揭幕見客。

劉德樑說，這座大型的裝置藝術，加上基座高9.5公尺，寬3.5尺，高超過4米。整個意象是：牛車滿載1袋袋的茶葉，前有老牛回首望著奮力拉車的小牛，似乎在小牛承接肩上重擔的同時，勉勵小牛要不畏勞苦、奮勇向前。

車上則坐著父子2人，父親正把手中的鞭子交予兒子，意味著責任的交付，耳提面命掌握方向承續未來，兒子則一臉信心地接過鞭子，準備揚鞭前進。

劉德樑說，前述場景一如其名「繼往開來．薪火相傳」。因為關西早年為全台茶葉生產採集製程的重鎮，很多挑伕或牛車把成袋的茶葉運銷外地。

他們受贈後，想到關西母親河般存在的牛欄河，無疑是呼應著前述作品中牛車、整個大型地景藝術的最佳亮相處。

此外，牛欄河親水公園和東安古橋是很多關西鄉親休息生活的重要場域，也是全國知名的旅遊風景名勝點，所以他們決定就在東安古橋下游的左岸花台寬敞處，由啟德重機協助吊掛這座重達2噸的雕塑品以安座，平添關西牛欄河畔新的觀光景點。

而配合即將拆除鷹架、已完工的東安古橋修復工程，他們將在下週二早上邀請百歲人瑞「加持」重新開放東安古橋通行外，也將ㄧ併舉辦「繼往開來．薪火相傳」的揭幕落成儀式，解鎖東安古橋下的牛欄河畔的新風情。

新竹縣關西鎮牛欄河左岸正在施工以在下週二安放「繼往開來．薪火相傳」。（記者黃美珠攝）

還佈滿鷹架的新竹縣定古蹟東安橋下週二就可重新開放通行和參觀。（記者黃美珠攝）

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