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    首頁　>　新竹縣

    竹縣+644！50歲以上可打第4劑 竹北里集會所明加1場不限劑次

    新竹縣政府加開23日下午在竹北里集會所的社區接種專案。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府加開23日下午在竹北里集會所的社區接種專案。（新竹縣政府提供）

    2022/07/22 17:36

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府衛生局說，中央宣布今天（22日）起開放因工作需求需要出國的18歲以上民眾接種COVID-19 疫苗第二次追加劑（第4劑），加上50歲以上民眾也開放第4劑接種，明天（23日）週六下午1點到3點再加開一場竹北里集會所社區接種站，由新仁醫院醫護提供莫德納疫苗500個名額線上預約，只要符合資格，不限劑次都能來施打。

    衛生局說，除了新開放的因工作需求要出國的18歲以上民眾，包含醫護人員、50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，及機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，都可接種第二次追加劑。

    此外，新竹縣52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所，今天同步開放嬰幼兒莫德納、50歲以上民眾及因工作需求需出國的18歲以上民眾第4劑疫苗的接種。

    衛生局說，中央今天公布新竹縣新增644例本土確診案例，318名男性、326名女性，年齡分布在0到97歲，12歲以下116人、65歲以上44人，多數集中在18到64歲青壯年，約占69％。統計到7月21日，新竹縣今年累計確診人數11萬1485人。目前新竹縣居家隔離730人、居家照護列管人數2499人。

    新竹縣疫苗地圖：https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996
    新竹縣疫苗預約入口網：https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

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    新竹縣婦幼館今天下午接種疫苗狀況。（新竹縣政府提供）

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    新竹縣22日疫情概況。（新竹縣政府提供）

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    因工作需求需要出國的18歲以上民眾開放接種COVID-19疫苗第二次追加劑（第4劑）。（新竹縣政府提供）

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    7月25到29日新竹縣各衛生所疫苗接種規劃。（新竹縣政府提供）

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