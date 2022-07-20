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    首頁　>　新竹縣

    8/13義民之夜邀Hebe回鄉 跟五堅情、伍佰&China Blue一起獻唱

    新竹縣的女兒Hebe將在義民之夜返鄉獻唱。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣的女兒Hebe將在義民之夜返鄉獻唱。（圖由竹縣府提供）

    2022/07/20 13:11

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕配合今年的全國義民祭，新竹縣政府將在義民節前最後1個週六晚上、8月13日晚舉行義民之夜，邀請出身新竹縣的知名藝人田馥甄（Hebe）跟伍佰&China Blue、五堅情等知名歌手為義民爺獻唱，號召全國信眾和來客，隨著義民祭典一起來暢遊、深度認識新竹縣。

    縣長楊文科說，今年的義民之夜用跨界藝文演出方式舉辦，除有融合了客家和原住民的音樂、舞蹈、以及戲劇元素的「義民劇」，還有全國知名的藝人Hebe、伍佰&China Blue、五堅情等歌手上台獻唱。

    縣府表示，義民節在8月17日，「義民之夜」安排在前一個週六、8月13日晚6點舉行。築夢舞集的大型義民客家印象歌舞劇將以「義魄千秋•嗨客風神」為主題開場，把傳統、當代、跨界、融合4個概念融合，邀請聲樂家陳忠義、泰雅學堂、福爾摩沙舞劇團、國立台灣戲曲學院台灣特技團、飛鴻龍獅團、金曲歌手劉榮昌跟縣內的高中、國小共同演出。共有入「客家朔源」、「安生立命」、「正義之戰」、「義民祭典」、「嗨客風神」5大幕、16景，內容涵蓋詩、樂、舞、劇、視覺空間轉換，用多元創作手法全新詮釋台灣客家印象。後續則由五堅情、Hebe田馥甄、伍佰&China Blue接力演繹「義民搖滾YA」，掀起當晚的另一波高潮。

    義民之夜的白天在義民廟則是包含有：千人挑擔、祈福大典、全國八音大匯演、客語親子闖關等文化義民祭的開幕式，以幫義民之夜蓄積人氣，讓整個文化義民祭活動越夜越美麗。

    伍佰&China Blue這次不唱跨年，替新竹縣的義民祭典獻「聲」。（圖由竹縣府提供）

    伍佰&China Blue這次不唱跨年，替新竹縣的義民祭典獻「聲」。（圖由竹縣府提供）

    「五堅情」這次也將為新竹縣的義民之夜而歌。（圖由竹縣府提供）

    「五堅情」這次也將為新竹縣的義民之夜而歌。（圖由竹縣府提供）

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