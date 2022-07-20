為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    文青素人投入竹縣議員選舉 7/24辦露天音樂市集邀鄉親力挺

    在竹東鎮經營獨立書店的陳晏華，用心推廣藝文之餘，積極關懷地方公共事務，期望盡一己能力來提昇客家文化，決定競選竹東與五峰選區議員爭取鄉親的支持。（陳晏華競選團隊提供）

    在竹東鎮經營獨立書店的陳晏華，用心推廣藝文之餘，積極關懷地方公共事務，期望盡一己能力來提昇客家文化，決定競選竹東與五峰選區議員爭取鄉親的支持。（陳晏華競選團隊提供）

    2022/07/20 12:45

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣越來越多青壯年參與政治，在竹東鎮經營獨立書店的陳晏華，用心推廣藝文之餘，積極關懷地方公共事務，期望盡一己能力來提昇客家文化，決定投入年底九合一選戰，競選竹東與五峰選區議員，她的團隊將於本週日（24日）下午2點在竹東二重埔光明路槌球場舉辦「挺妳的勇氣-露天音樂市集」。

    熱愛文學的陳晏華為了一圓夢想，在竹東鎮大林路開設「瓦當人文書屋」，自2013年經營以來，經常邀請客家歌手來書店表演，包括羅思容、米莎、黃瑋傑、龔德等，規劃各式講座、客家詩歌分享等多元化活動，也曾經在竹東車站舉辦open mic，號召素人歌手演出來推廣音樂，為竹東小鎮注入一股藝文活泉。

    陳晏華表示，沈浸在竹東鎮這幾年，深刻感受到地方藝術人文資源的限制，仍有很大的進步空間，尤其竹東人口邁向10萬，近年有多項建設即將或正在進行中；「人要活在當下」，雖然是政治素人，缺乏政治背景和資源，她很樂意貢獻一己之力，而年底九合一選舉正是一個契機，給她跨領域實踐理念的機會，將全力以赴爭取鄉親的支持。

    「挺妳的勇氣-露天音樂市集」邀請到陳晏華許多好友們一起擺設攤位，包括在地選物店「有種感覺」、「新村小商號」，咖啡飲品「馥拿鐵」、「樂樂長」等，還有精緻手作草編商品與花藝等多樣攤位。

    陳晏華說，除了有各式攤位，米莎、范宸菲、曾仲瑋、黃瑋傑與羅際杰等客家歌手及獨立歌手，也將會帶來許多動聽的歌曲，「用歌聲號召大家走出來，一起來聽客家音樂、一起支持在地文化、一起回應我的勇氣。」

    活動訊息可搜尋臉書粉絲專頁「陳晏華 新竹縣議員參選人（竹東五峰）」。

    在竹東鎮經營獨立書店的陳晏華，用心推廣藝文之餘，積極關懷地方公共事務，期望盡一己能力來提昇客家文化，決定競選竹東與五峰選區議員爭取鄉親的支持。（陳晏華競選團隊提供）

    在竹東鎮經營獨立書店的陳晏華，用心推廣藝文之餘，積極關懷地方公共事務，期望盡一己能力來提昇客家文化，決定競選竹東與五峰選區議員爭取鄉親的支持。（陳晏華競選團隊提供）

    陳晏華競選團隊將於本週日（24日）下午2點在竹東二重埔光明路槌球場舉辦「挺妳的勇氣-露天音樂市集」。 （陳晏華競選團隊提供）

    陳晏華競選團隊將於本週日（24日）下午2點在竹東二重埔光明路槌球場舉辦「挺妳的勇氣-露天音樂市集」。 （陳晏華競選團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選
    2022/07/20 10:10

    劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選
    壯大改革陣容！ 時力8位議員拚連任
    2022/07/19 13:44

    壯大改革陣容！ 時力8位議員拚連任
    嘉義縣水上鄉綠營整合成功 營造大團結氣勢
    2022/07/19 13:14

    嘉義縣水上鄉綠營整合成功 營造大團結氣勢
    彰化議員賴清美與賴清德合體掛看板 鄉親：兄妹？
    2022/07/12 20:35

    彰化議員賴清美與賴清德合體掛看板 鄉親：兄妹？
    綠徵召林佳龍參選新北市長 議員參選人搶掛合體看板
    2022/07/11 14:36

    綠徵召林佳龍參選新北市長 議員參選人搶掛合體看板

    股利債息雙收益策略
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播