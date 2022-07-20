文青素人投入竹縣議員選舉 7/24辦露天音樂市集邀鄉親力挺

在竹東鎮經營獨立書店的陳晏華，用心推廣藝文之餘，積極關懷地方公共事務，期望盡一己能力來提昇客家文化，決定競選竹東與五峰選區議員爭取鄉親的支持。（陳晏華競選團隊提供）

2022/07/20 12:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣越來越多青壯年參與政治，在竹東鎮經營獨立書店的陳晏華，用心推廣藝文之餘，積極關懷地方公共事務，期望盡一己能力來提昇客家文化，決定投入年底九合一選戰，競選竹東與五峰選區議員，她的團隊將於本週日（24日）下午2點在竹東二重埔光明路槌球場舉辦「挺妳的勇氣-露天音樂市集」。

熱愛文學的陳晏華為了一圓夢想，在竹東鎮大林路開設「瓦當人文書屋」，自2013年經營以來，經常邀請客家歌手來書店表演，包括羅思容、米莎、黃瑋傑、龔德等，規劃各式講座、客家詩歌分享等多元化活動，也曾經在竹東車站舉辦open mic，號召素人歌手演出來推廣音樂，為竹東小鎮注入一股藝文活泉。

陳晏華表示，沈浸在竹東鎮這幾年，深刻感受到地方藝術人文資源的限制，仍有很大的進步空間，尤其竹東人口邁向10萬，近年有多項建設即將或正在進行中；「人要活在當下」，雖然是政治素人，缺乏政治背景和資源，她很樂意貢獻一己之力，而年底九合一選舉正是一個契機，給她跨領域實踐理念的機會，將全力以赴爭取鄉親的支持。

「挺妳的勇氣-露天音樂市集」邀請到陳晏華許多好友們一起擺設攤位，包括在地選物店「有種感覺」、「新村小商號」，咖啡飲品「馥拿鐵」、「樂樂長」等，還有精緻手作草編商品與花藝等多樣攤位。

陳晏華說，除了有各式攤位，米莎、范宸菲、曾仲瑋、黃瑋傑與羅際杰等客家歌手及獨立歌手，也將會帶來許多動聽的歌曲，「用歌聲號召大家走出來，一起來聽客家音樂、一起支持在地文化、一起回應我的勇氣。」

活動訊息可搜尋臉書粉絲專頁「陳晏華 新竹縣議員參選人（竹東五峰）」。

在竹東鎮經營獨立書店的陳晏華，用心推廣藝文之餘，積極關懷地方公共事務，期望盡一己能力來提昇客家文化，決定競選竹東與五峰選區議員爭取鄉親的支持。（陳晏華競選團隊提供）

陳晏華競選團隊將於本週日（24日）下午2點在竹東二重埔光明路槌球場舉辦「挺妳的勇氣-露天音樂市集」。 （陳晏華競選團隊提供）

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