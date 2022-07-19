客委會推動「色彩計畫」 上千張圖像分析關西特徵色

客委會「色彩計畫」試辦執行團隊用上千張的關西在地影像，跟新竹縣分享如何找出自己的特徵色。（記者黃美珠攝）

2022/07/19 20:14

〔記者黃美珠／關西報導〕想到客家會想到什麼顏色？艷麗卻讓很多年輕人卻步的老花布？還是樸實但也一樣讓美眉難以上身的藍衫？

客委會認為「並非這樣」，並於去年開始推動「色彩計畫」，讓具有多元特色的客家文化，未來也能有更多元的顏色抓人眼珠。歷經半年在新竹縣關西鎮試辦「靚庄～客家關西色彩」後，今天下午由副主委鍾孔炤主持成果發表暨說明會，團隊用上千張的關西在地影像，雖沒有具體講出關西的特徵色到底是什麼顏色，卻刺激在場者無限的想像，回去後開始關注自己的生活環境，尋找自己的代表色。

鍾孔炤說，色彩計畫是他們近年的客庄重點政策，委外的執行團隊實際走訪關西各地，收集在地環境的色彩，再用色彩分析出屬於關西的特徵色。

而這些環境色彩，就是傳統跟日常慢慢形成的文化印象，它們反應在生活、服飾、街道氛圍、建築外觀、產業等各方面。這麼做，無非就是希望顛覆大家慣性把豔麗花布、藍衫與客家文化畫上等號的思考，想用色彩計畫凸顯具客家文化價值的多樣特徵顏色。

客委會表示，這個計畫借鏡外國的色彩計畫案例而來。像是：日本京都的都市風格。又如日本岐阜縣北方飛驒地區的高山市古街;這裡素有「小京都風」之名，當地以黑木格、低屋簷、白紙障為特色的舊民居，讓7-11到了那裏也主動降低彩度以配搭街容。

所以他們希望全國客庄從關西出發，逐步推動各在地的客家色彩計畫，以創造新的客庄生活化美學願景。

執行團隊這次蒐集很多像是：伙房屋木門、紅磚瓦、老街街景、傳統鐵窗、市集食材等關西在地的樣貌，就連田園地景、砌石護坡以及自然環境的山林水圳顏色都逐一捕捉。他們希望引領鄉親進一步分析在地產業、生活型態、聚落活動等，發現自己獨一無二的色彩魅力。

客委會還計畫在今年10月出版「靚庄～客家關西色彩」操作手冊，並於官網提供免費下載，希望以此持續在客庄369區域推廣色彩計畫，找出不同區域的客家色彩特色應用，提升大家對生活美學的認知。

客委會副主委鍾孔炤昨天下午親自主持全國首場「色彩計畫」在關西的試辦成果。（記者黃美珠攝）

客委會「靚庄～客家關西色彩」執行團隊以半年時間在關西田野調查，採集如圖街景、田園大地、建築等生活場景，尋找出關西的特徵色。（記者黃美珠攝）

客委會還計畫在今年10月出版「靚庄～客家關西色彩」操作手冊，並於官網提供免費下載。（記者黃美珠攝）

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