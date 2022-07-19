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    首頁　>　新竹縣

    楊文科率「縣政新幹線」抵尖石 允加碼補助新建多功能活動中心

    新竹縣議員劉建民（面對鏡頭坐者左起往右）、尖石鄉代會主席徐健福、尖石鄉長曾國大3人聯手向縣長楊文科掙錢，縣議員張良印（右著黑背心者）也在旁助攻，果然獲得縣長點頭幫忙部分預算。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員劉建民（面對鏡頭坐者左起往右）、尖石鄉代會主席徐健福、尖石鄉長曾國大3人聯手向縣長楊文科掙錢，縣議員張良印（右著黑背心者）也在旁助攻，果然獲得縣長點頭幫忙部分預算。（記者黃美珠攝）

    2022/07/19 18:39

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天率領「縣政新幹線」下鄉到尖石，有別於其他鄉鎮提出洋洋灑灑一堆要爭取的建設案，公所和代表會同聲一氣，只盼縣府全力支持新建且動工中的「嘉興多功能社區活動中心」。

    鄉長曾國大很認真地開玩笑說，尖石只有這樣1點請求，縣長做到了，那就是在尖石的施政達成率「百分之百」。代表會主席徐健福隨即拋出「代表會跟公所、議會同心，全力支持縣長」之聲，縣議員劉建民也馬上幫腔「在尖石鄉（建設）的推動都很順利，只怕缺錢不怕做事情！」果然讓楊文科答應再加碼補助新建工程款。

    曾國大說，嘉興多功能社區活動中心今年初拆除地上物後著手動工新建，目前正在做周邊環境的水保設施。當初計畫工程款為2100多萬，其中1700多萬由中央補助，縣府幫忙分攤75萬，其他的300多萬由公所自籌。

    但是受到疫情衝擊，工程所須的人工和原物料都上漲，使得這個預定明年要完成的工程，眼下就先被暴漲的590萬工程款給拖後腳。曾國大希望縣府能幫幫忙。畢竟這個活動中心未來1樓將做日間照顧中心，2樓是社區活動中心，多功能的用途對尖石鄉親很有用處。

    楊文科當場請縣府民政、社會、原民以及財政相關局處表達意見，而他在考慮曾國大、徐健福、以及劉建民口徑一致的「掙錢」態度時，就連橫山鄉籍縣議員張良印也為了尖石境內的客籍鄉親，開口要求縣府在尖石設「多元民族文化館」，所以當場允諾增加的590萬就由縣府埋單一半，獲得在場的尖石鄉親鼓掌叫好。

    做完了決定，楊文科也反將4人一軍，幽默提問說「年底前還會跟我討錢嗎？」曾國大立刻反應說「我們一定支持楊縣長到年底」！惹得在場眾人心照不宣哈哈大笑。

    楊文科說，事實上縣府近年在尖石已經投下了24億，鄉內各項建設正是因為縣議員、公所以及代表會團結一心，才會「只要有錢，所有的事情就都可以推動完成」，非常可喜也讓人敬佩。

    鄉長曾國大很認真地開玩笑說，尖石只求縣府全力支持嘉興多功能社區活動中心的誕生，這一點做到了，那就是縣長楊文科在尖石的施政達成率「百分之百」。（記者黃美珠攝）

    鄉長曾國大很認真地開玩笑說，尖石只求縣府全力支持嘉興多功能社區活動中心的誕生，這一點做到了，那就是縣長楊文科在尖石的施政達成率「百分之百」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科直言，尖石鄉從地方公所、代表會到縣議員都非常團結，才會「只要有錢，所有的事情就都可以推動完成」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科直言，尖石鄉從地方公所、代表會到縣議員都非常團結，才會「只要有錢，所有的事情就都可以推動完成」。（記者黃美珠攝）

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