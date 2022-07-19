高中職免試入學放榜 竹苗區總錄取率99.4％

全國高中職免試入學放榜、新竹市國中生適性揚才、總錄取率達99.4%。.圖為新科國中李柔蓁（左）和外師參加新科國中國際雙語、戶外課程。（市府提供）

2022/07/19 15:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕111學年度竹苗區高中免試入學分發今天放榜，竹苗區報名學生共1萬733人（其中一般生1萬202人、原住民學生287人、身心障礙學生244人）；共有1萬673人錄取，總錄取率99.4%。

新竹市建華國中美術班與音樂班有10人錄取竹中音樂班、竹女美術班、2人錄取武陵高中音樂班，發揮技藝長才。另新科國中李柔蓁、何少綸，從七年級參與新科Cool戶外課程，成績從1A及5B進步到會考雙雙5A4+，分別錄取新竹女中及竹北高中。

建華國中今年有謝欣妤等12名學生考上竹中、竹女、武陵，整體錄取高中藝才班比率達9成，是竹市美學城市的藝文種子。三民國中聽障生范渝婕錄取新竹女中，因聽力障礙必須配戴助聽器才能溝通，但范渝婕正向、無畏挑戰，讓人佩服。光華國中呂陽錄取竹北高中，隔代教養且家境清寒，透過老師的鼓勵，在付出中找到成就感及自信。

新竹市教育處提醒學生，今年免試入學報到作業因應疫情的發展，各招生學校採行線上、傳真、郵寄、電話或現場分流等方式，考生務必在21日上午9點到11點前，上網查詢錄取學校規定之報到時間及注意事項，向各錄取學校完成報到手續，以免逾期視同放棄。

考生若對分發結果有疑慮，20日下午4點前，可向免試入學承辦學校新竹高商申請複查，如確定不到錄取學校就讀，想參加續招或其他升學管道，可在25日下午2點前，填具竹苗區免試入學簡章所附之「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長依各錄取學校公告方式辦理放棄錄取，才可報名參加續招或其他升學管道，但非所有學校都有續招。

.新竹市新科國中何少綸（上排右一）從七年級開始積極參與新科Cool戶外課程。（市府提供）

新竹市建華國中音樂班學生謝欣妤主修小提琴，考上新竹高中音樂班。（市府提供）

新竹市三民國中聽障學生范渝婕錄取新竹女中。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法