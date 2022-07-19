竹縣家畜所下週二公開抽籤 幫16隻布偶貓、英國短毛貓找新家

新竹縣家畜疾病防治所提供首批將被認養的布偶貓和英國短毛貓萌照。（圖由新竹縣家畜所提供）

2022/07/19 13:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府家畜疾病防治所今年4月查獲非法繁殖、棄養的20多隻布偶貓等名貴品種貓咪，經沒入、醫治、照顧後已都恢復健康。家畜所將分2批辦理公開認養，首波開放認養的將有12隻布偶貓、4隻英國短毛貓，下週二、26日將在家畜所以公開抽籤方式決定認養人，並將提供認養者享有新竹縣縣犬貓認養的優惠措施，希望替這批貓咪找尋到愛牠又可靠的新主人!

新竹縣家畜所指出，這次提供認養的16隻貓咪，因品種之故，飼養需要經濟基礎及時間，所以呼籲想要認養的人千萬不要衝動行事，必須審慎評估自身條件，

相關貓隻照片跟資訊在今天（19日）下午，會在家畜所網站公告

，本週四（21日）、週五（22日）的上班時間還將開放待認養貓咪給參觀。

認養人必須在26日上午8點45分「前」抵達家畜所1樓現場完成報到登記參與抽籤，認養者必須本人到場登記，不接受代理，隨後現場將會在9點公開用抽籤決定認養人，全程會有新竹縣政府政風處人員在場公證。

認養者的身分有限制，必須是住在桃竹苗地區年滿20歲以上的成年者，以利家畜所將進行追蹤查核。每人限領養1隻，因須以個人名義領養，所以抽籤日必須出示證明居住文件，像是：房屋產權登記、租屋契約、戶口名簿等、再加上個人身分證正本。認養人名下若有其他犬、貓都必須有登記、辦好絕育、且1年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，不得為農委會黑名單者才行。

雖然前述限制頗多，但一切為了保護被認養的貓咪，家畜所也回饋認養者，提供享有新竹縣犬貓認養優惠方案，可到與家畜所合作的新竹縣寵物業或動物醫院，享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠。

新竹縣家畜疾病防治所提供首批將被認養的布偶貓和英國短毛貓萌照。（圖由新竹縣家畜所提供）

新竹縣家畜疾病防治所提供首批將被認養的布偶貓和英國短毛貓萌照。（圖由新竹縣家畜所提供）

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