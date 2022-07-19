竹縣家畜所下週二公開抽籤 幫16隻布偶貓、英國短毛貓找新家
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府家畜疾病防治所今年4月查獲非法繁殖、棄養的20多隻布偶貓等名貴品種貓咪，經沒入、醫治、照顧後已都恢復健康。家畜所將分2批辦理公開認養，首波開放認養的將有12隻布偶貓、4隻英國短毛貓，下週二、26日將在家畜所以公開抽籤方式決定認養人，並將提供認養者享有新竹縣縣犬貓認養的優惠措施，希望替這批貓咪找尋到愛牠又可靠的新主人!
新竹縣家畜所指出，這次提供認養的16隻貓咪，因品種之故，飼養需要經濟基礎及時間，所以呼籲想要認養的人千萬不要衝動行事，必須審慎評估自身條件，
相關貓隻照片跟資訊在今天（19日）下午，會在家畜所網站公告
，本週四（21日）、週五（22日）的上班時間還將開放待認養貓咪給參觀。
認養人必須在26日上午8點45分「前」抵達家畜所1樓現場完成報到登記參與抽籤，認養者必須本人到場登記，不接受代理，隨後現場將會在9點公開用抽籤決定認養人，全程會有新竹縣政府政風處人員在場公證。
認養者的身分有限制，必須是住在桃竹苗地區年滿20歲以上的成年者，以利家畜所將進行追蹤查核。每人限領養1隻，因須以個人名義領養，所以抽籤日必須出示證明居住文件，像是：房屋產權登記、租屋契約、戶口名簿等、再加上個人身分證正本。認養人名下若有其他犬、貓都必須有登記、辦好絕育、且1年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，不得為農委會黑名單者才行。
雖然前述限制頗多，但一切為了保護被認養的貓咪，家畜所也回饋認養者，提供享有新竹縣犬貓認養優惠方案，可到與家畜所合作的新竹縣寵物業或動物醫院，享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠。