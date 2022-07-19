「游泳」10年 尖石鄉泰雅勇士像重新「上岸」亮相

新竹縣尖石鄉全新的泰雅勇士雕像，今天正式見客迎賓。（記者黃美珠攝）

2022/07/19 11:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉最新地標「泰雅勇士像」今天早上在120號縣道旁、鄰近尖石岩、尖石山以及尖石大橋附近的油羅溪畔，由縣長楊文科、副縣長陳見賢、鄉長曾國大等共同揭幕後見客迎賓。曾國大戲稱，這個泰雅勇士很辛苦，從距離鄉公所僅約2.5公里的錦屏大橋下油羅溪一路「游泳」過來，長達10年如今終於重新「上岸」。如珠的妙語卻道盡這尊勇士像的得來不易。

縣長楊文科說，這尊泰雅勇士原本是1997年起屹立在錦屏大橋岩壁上，高18公尺，當時花費近1千萬打造，是泰雅頭目的化身。雕像的右手平舉向前，向徵引領族人穩健前行。可惜2012年8月蘇拉颱風過境，帶入的1000毫米暴雨摧殘了前述岩壁，勇士像因此崩落那羅溪。

事過境遷10年以後，尖石鄉長曾國大提出「尖石鄉泰雅勇士像重建及周邊環境營造工程」，總計畫經費1500萬元，其中1050萬元由縣府核定補助，經公所會勘後決定在現今的勇士像所在公有土地上進行重建。

縣府原住民族行政處表示。新的泰雅勇士雕像以鑄銅打造，包含基座在內高9公尺，而圓形的基座本身則是半徑5公尺，相當巨大、醒目。整體還結合周邊空間的綠美化和夜間照明，已經是進入尖石鄉以後最新且具美學意象的公園廣場。

全新的泰雅勇士像歷時半年才打造完成，除了延續之前的岩雕的勇士，右手平舉向前，左手則捧著生命之火，象徵薪火相傳，生生不息。

今天尖石鄉親為了這尊泰雅勇士像的重現，大家載歌載舞熱烈慶祝，泰雅牧師頂定巴顏並帶領縣長楊文科等人一起祈福，告慰祖靈。

新竹縣長楊文科（右3）、副縣長陳見賢（右4）、尖石鄉長曾國大（右2）等今天一起替全新的泰雅勇士像揭幕。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉親盼了10年的勇士像今天終於歡喜落成。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉長曾國大戲稱他後方的「泰雅勇士」，花了10年從那羅溪上游的錦屏大橋終於游到尖石大橋這裡重新「上岸」見客。（記者黃美珠攝）

尖石鄉親載歌載舞慶祝全新的泰雅勇士像重現。（記者黃美珠攝）

縣長楊文科（左3）等人一起隨牧師頂定巴顏（右）為全新的泰雅勇士像亮相祈福。（記者黃美珠攝）

泰雅族牧師頂定巴顏（右）帶領縣長楊文科（左3）等一起替全新的泰雅勇士像落成祈福且告慰祖靈。（記者黃美珠攝）

全新的泰雅勇士像終於揭開紅幕後跟大家見面。（記者黃美珠攝）

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