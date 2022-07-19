桃竹苗最大就業博覽會7/23登場 5千職缺最高上看80K

〕「2022 台灣就業通 桃竹苗地區就業博覽會」本週六（23日）將在新竹縣體育館登場。（勞動部桃竹苗分署提供）

2022/07/19 10:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2022 台灣就業通 桃竹苗地區就業博覽會」本週六（23日）將在新竹縣體育館登場，有台積電、力積電、瑞昱半導體及星巴克等62家知名企業，提供總計5000個職缺，不少科技廠如南茂科技、頎邦科技、欣興電子等工程師職缺薪資皆達7萬元，其中寰邦科技更是祭出最高8萬元的誘人高薪，歡迎求職或轉職的朋友前往參加。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，自疫情影響以來，這是睽違2年在桃竹苗地區舉辦最大規模的就業博覽會，本次徵才以新竹科技大城的科技業職缺最多佔88%，其次是製造及生技業，中高階職缺佔總職缺35%，而起薪超過40K以上的職缺更超過1000個以上。

考量國人使用3C普及，現場採用台灣就業通「就業媒合系統」，民眾可在活動舉辦前或活動當日至台灣就業通登入個人履歷資料，並報名本場次活動，即可獲得報名本活動序號，活動當日就可依此活動序號直接至各廠商攤位進行面試，不必重覆填寫求職履歷資料，可大幅節省時間與程序。

就博會將提供桃竹苗分署各項職業訓練資源介紹，也協助民眾現場報名相關職訓課程，歡迎想要增加一技之長的民眾踴躍前往；另外賈桃樂學習主題館將提供眾多導覽、觀影盒展示、豐富的課程及互動小遊戲體驗，讓民眾了解自己的職涯規劃。

桃竹苗分署提醒參加民眾配合中央疫情防疫政策，現場佩戴口罩、測量體溫及酒精消毒，建議完整施打COVID-19疫苗，並下載「臺灣社交距離App」。就博會職缺內容及交通接駁等資訊，可上活動官方網站（https://www.himedia987.com.tw/2021jobs/）或上網輸入關鍵字「2022桃竹苗地區就業博覽會」及台灣就業通網站查詢，也可電洽（03）4855368#1806、1809或（03）5343011#3223。

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