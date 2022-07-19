全中運7月復賽 竹縣跆拳道奪1金2銀3銅

湖口高中黃田鑫（中）在全中運奪下國女68公斤級金牌，她感謝教練張添煜（左1）、教練游承勳（右1）等協助訓練。（竹縣府提供）

2022/07/19 10:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕111年全國中等學校運動會本月1日起復賽，新竹縣小將們表現亮眼，在跆拳道項目更打出佳績，共摘下1金2銀3銅，以及3個第五名、4個第七名，成績更勝去年；其中，湖口高中黃田鑫奪國女68公斤級金牌、竹東國中羅雅薰獲國女組46公斤級銀牌，新竹縣長楊文科肯定選手們堅持到底、展現訓練成果，為縣爭光！

教育局表示，湖口高中附設國中部在第二階段全國中等學校運動會，共踢出1金1銀3銅、3個第七名，其中黃田鑫榮獲國女68公斤級金牌、黃國丞榮獲高男68公斤級銀牌，謝宣浩（國男45Kg級）、姜秉辰（國男63Kg級）和陳德曜（高男58Kg級）3人皆獲銅牌，顏柏翔（高男68kg級）、徐傑祺（國男55Kg級）和陳世益（國男51Kg級）3人則獲第七名。

湖口高中跆拳道教練張添煜說，因團隊人力調度，國女冠軍黃田鑫勇敢改變，半年前才從個人「品勢」項目轉到「對打」，疫情中斷全中運，讓她增加3個月練習時間，順利奪冠。感謝縣政府近年加碼訓練資源及器材，促使成績不斷進步。

竹東國中教練薛肇璿表示，羅雅薰從幼稚園大班起練跆拳道，去年摘下全中運銅牌，這次獲得國女組46公斤級銀牌，技術訓練紮實辛苦之外，克服美食誘惑維持體重，也是她很大的挑戰。而得到44公斤級第五名的彭敔柔，非體育班，利用下課及放假時間勤練，得名非常難得。

縣府說明，全中運前6名可獲得奪牌獎勵金之外，前3名得主未來一年縣府還會按月發放培訓補助金，鼓勵績優運動選手再接再厲，參與全國性甚至世界性的體育競賽，提升新竹縣的運動競技實力。

金牌選手黃田鑫（右邊穿藍色電子護具）比賽的英姿（竹縣府提供）

金牌選手黃田鑫（右邊穿藍色電子護具）比賽的英姿（竹縣府提供）

湖口高中黃田鑫（中）在全中運奪下國女68公斤級金牌。（竹縣府提供）

竹東國中羅雅薰獲全中運國女組46公斤級銀牌，為縣爭光！（竹縣府提供）

羅雅薰（右4）與教練合影。（竹縣府提供）

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