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    首頁　>　新竹縣

    網購尖石水蜜桃 滿額送小方巾還有機會抽Gogoro

    現在到尖石遊玩、買水蜜桃，也可在宇老觀景台遠眺仙境般的遠山，沈澱暑氣。（記者黃美珠攝）

    現在到尖石遊玩、買水蜜桃，也可在宇老觀景台遠眺仙境般的遠山，沈澱暑氣。（記者黃美珠攝）

    2022/07/18 13:22

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉的水蜜桃正盛產，但是疫情卻讓觀光客大減，縣府和鄉公所因此鼓勵大家網購，公所特別推出網路銷售平台，呼籲消費者只要在這平台上訂購尖石水蜜桃，滿額就贈送限量小方巾，買10盒就可獲贈1盒12粒裝的水蜜桃禮盒，20盒以上的團購另有優惠，買家還有機會抽到Gogoro電動機車。

    尖石鄉長曾國大說，今年因梅雨造成尖石水蜜桃減產一半，農民一整年的心血只剩下300公噸。但是疫情讓到尖石的觀光客大減，產量都少一半了依舊銷售不見長紅，不忍鄉親的辛勞化為流水，公所因此在網路銷售平台上搭配有滿額送與抽獎活動，希望刺激買氣。

    縣長楊文科說，尖石水蜜桃生長在1200公尺以上的高海拔、水質優、土壤肥沃、日夜溫差大並常瀰漫著霧水的環境，結出來的水蜜桃香氣芬芳、皮薄多汁又鮮甜，期待民眾、公司團購，幫忙果農度過今年的銷售困境。

    此外，宇老等高海拔部落正是避暑的好去處，特別是前後山分界的宇老部落，在觀景台上遠眺，時而「白牆」，時而現出開闊的山景，讓人流連忘返。

    所以縣府交通旅遊處趁著疫情舒緩，搭配公所的「集點集章趣」活動，也把尖石的老鷹溪步道、青蛙石天空步道、以及馬胎步道納入全縣12條有動物名的山林步道內，透過尋寶活動推薦觀光客前往一遊，希望藉此振興當地的產業經濟。

    新竹縣尖石鄉水蜜桃正值盛產，饕家透過網路銷售平台下單，有滿額禮，還可參加抽獎。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉水蜜桃正值盛產，饕家透過網路銷售平台下單，有滿額禮，還可參加抽獎。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉的水蜜桃目前正值盛產時序。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉的水蜜桃目前正值盛產時序。（記者黃美珠攝）

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