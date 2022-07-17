幼兒園遭踢爆兒虐後無預警停業 王婉諭強調從未施壓

王婉諭強調，他們從來沒有施壓過任何一個園所必須停業，且幼兒園依法「不可說停辦就停辦」，須提前向地方政府教育局申請。（資料照）

2022/07/17 22:24

〔記者黃靖媗／台北報導〕時代力量立委王婉諭14日召開記者會踢爆新竹縣某幼兒園的兒虐案件，事件被揭露後，該幼兒園無預警宣布停業，讓就讀該幼兒園的學童家長相當不滿，甚至傳出王婉諭「施壓」導致幼兒園停業等不實傳言。對此王婉諭今日強調，他們從來沒有施壓過任何一個園所必須停業，且幼兒園依法「不可說停辦就停辦」，須提前向地方政府教育局申請。

王婉諭今（17）日於臉書表示，自從她兩年半前上任立委至今，幾乎每週都會收到兒虐、霸凌相關的陳情，並不是每起案件都適合媒體曝光，只有「園方態度消極」或「地方政府不作為」的案件，他們才會考慮用記者會的形式揭露。當園方受不了輿論壓力時，很常直接決定停業，讓許多學童無處可去，再加上公托名額稀少的狀況，在學兒童的家長會因為突然失去托兒機構，難以諒解他們揭露兒虐案的舉動。

王婉諭指出，根據法規規定，幼兒園若要申請停辦，應在「兩個月前」向地方政府教育局提出申請，並說明停辦理由、停辦期限，以及在園幼兒與員工的安置方式，幼兒園因輿論壓力無預警宣布停業，其實並不合法。

新竹縣某幼兒園於2019年7月發生男童遭教保人員虐待事件，王婉諭本月14日召開記者會指出，當時受害家屬提告後，卻在查驗監視器畫面時，意外發現該名教保人員也暴力對待另一名男童，新竹縣教育局卻完全未通知該名受害男童及家屬，可見調查制度面仍存在缺失，呼籲完備兒虐調查程序規範。

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