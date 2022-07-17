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    首頁　>　新竹縣

    加line就能買到黑槍？ 警：詐騙啦！

    出現在新竹某浪浪認養站的賣槍貼文，新竹縣刑大深入追查發現是詐騙集團的「一頁式詐騙廣告」。（圖片擷取自網路）

    出現在新竹某浪浪認養站的賣槍貼文，新竹縣刑大深入追查發現是詐騙集團的「一頁式詐騙廣告」。（圖片擷取自網路）

    2022/07/17 12:44

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕超狂！1個名字「H」開頭的不明男子，竟在新竹某浪浪認養站內公開貼文兜售全鋼製、具有殺傷力的CO2槍，自稱新台幣2000元就可有3款任選，想要更厲害的像是長款獵槍、土改的沙漠之鷹等，售價從3500到1萬8000元不等，全鋼製加強款的連猴子、兔子可以打死！「加賴」就能交易。新竹縣警局刑警大隊提醒：別上當！這是詐騙招數。

    新竹縣刑大大隊長陳榮標說，這是典型「一頁式廣告」的詐騙法，PO文者所用的是假帳號，IP位址在中國。這類的詐騙手法多以「貨到付款」方式，利用消費者以為收件了才付費，錯以為這樣就不會被騙，但實際取貨後回家一看卻是內容跟所買的標的不同，一樣上當。

    1名刑大幹員直言，這則賣槍的詐騙廣告他們老早就盯上，當然跟對方胡謅的言詞露骨有關。廣告上強調2000元就可以從3種手槍中任挑1款，還建議買家拿做獵槍使用，因為坊間有人「回饋」說他賣的槍好用到可在200米外1槍命中山羌！

    縣刑大幹員直言，為防前述賣方的胡言亂語「萬一是真的」，特別安排買家跟對方交易，果然貨到付款後收到的是幾個「破碗」！他們循線追查發現果然是人頭帳號，IP位址就在中國！

    新竹地檢署表示，一般空氣槍交易是否涉及刑罰，須看買賣的槍械經過測試後是否具有殺傷力，以前述廣告所言「土改沙鷹打實彈的」、「實彈一槍可以射穿休旅車門」、「可打山豬、猴子、野狗、山羌防身」確實讓人不得不擔心其對人具有殺傷力，新竹縣刑大主動追查釐清，除了維持治安，也讓醉心玩具槍的人當心被騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    出現在新竹某浪浪認養站的賣槍貼文，新竹縣刑大深入追查發現是詐騙集團的「一頁式詐騙廣告」。（圖片擷取自網路）

    出現在新竹某浪浪認養站的賣槍貼文，新竹縣刑大深入追查發現是詐騙集團的「一頁式詐騙廣告」。（圖片擷取自網路）

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