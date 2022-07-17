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    首頁　>　新竹縣

    連日高溫 新豐竹北區域垃圾掩埋場又燒了

    高溫加上垃圾堆置所生的沼氣，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場今天早上又「爆火」啦！（記者黃美珠攝）

    高溫加上垃圾堆置所生的沼氣，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場今天早上又「爆火」啦！（記者黃美珠攝）

    2022/07/17 18:08

    首次上稿 11:52
    更新時間 18:08（新增火勢撲滅）

    〔記者黃美珠／新豐報導〕連日的高溫讓新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場今天早上10點多又起火，悶燒的濃煙、臭氣使周邊居民受不了紛紛投訴，縣府環保局因此派員到場稽查。經消防員、義消夥伴以及新豐鄉公所等合力持續6個多小時跟「垃圾火」奮戰，終於下午快5點時宣告撲滅了！

    新竹縣政府消防局統計，打這場火，他們動員第3和第1大隊共5個分隊19人、9輛消防車，在義消支援下到場持續灌救，新豐鄉公所也派出3台怪手協助開挖垃圾供射水澆灌壓制火勢。

    縣府消防局表示，今天早上10點15分左右獲報，新豐竹北垃圾掩埋場又起火了，跟往年歷次如出一轍的，都是高溫加上垃圾堆置的沼氣引發的深層悶燒，使得火場面積從最初約50坪，不得不邊挖、邊救不斷擴大。

    救災人員頂著烈日，配合怪手司機，把深埋在4、5層樓深的火源，用挖一段、澆灌水一遍的作業方法，逐漸向下深挖，一方面讓沼氣逸散，一方面讓消防水柱可以確實射水降溫。

    所幸今天的風力不大，有助遏止火勢蔓延，大約下午3點剛過，整體火勢就已經獲得控制，終於在下午4點50分宣告撲滅這次的垃圾場火警。

    高溫加上垃圾堆置所生的沼氣，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場今天早上又「爆火」啦！（記者黃美珠攝）

    高溫加上垃圾堆置所生的沼氣，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場今天早上又「爆火」啦！（記者黃美珠攝）

    高溫加上垃圾堆置所生的沼氣，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場今天早上又「爆火」啦！（記者黃美珠攝）

    高溫加上垃圾堆置所生的沼氣，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場今天早上又「爆火」啦！（記者黃美珠攝）

    在新竹縣政府消防局全力灌救下，新豐竹北區域垃圾掩埋場大火終於在快5點時撲滅。（縣府消防局提供）

    在新竹縣政府消防局全力灌救下，新豐竹北區域垃圾掩埋場大火終於在快5點時撲滅。（縣府消防局提供）

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