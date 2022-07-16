客家小炒爭霸賽北區初賽 大楊梅鵝莊摘冠

北區冠軍大楊梅鵝莊的奪冠作品。（凱格蘭創意策略顧問公司提供）

2022/07/16 17:38

〔記者黃美珠／北埔報導〕客委會主辦的「2022客家小炒全國爭霸賽」北區初賽今天在北埔鄉公所前舉辦，共有30組參賽選手同場拚比，從北埔市場就地取材，臨場發揮對廚技和創意，分用「在地傳統風味客家小炒」、「創意風格客家小炒」2個方向展現，最後由大楊梅鵝莊、亨味食堂、海瑞摃丸分別拿到前3名，其中，大楊梅鵝莊和亨味食堂取得8月14日進棚參加「料理之王」特別節目錄製決賽門票。

承辦的凱格蘭創意策略顧問有限公司陳麗貞說，為推廣客家美食，帶動客庄社區經濟，客委會2020年首辦「客家小炒全國爭霸賽」，去年受疫情影響，延遲到今年才舉辦第2屆。全台北、中、南、東分4區進行初賽，每區從報名者中各篩選出30組競賽，今天是第2場、北區初賽，明天轉戰苗栗市。

參賽組早上報到後，必須結合賽場周邊的市場資源，就地取材、發揮創意，各自詮釋「在地傳統風味客家小炒」與「創意風格客家小炒」。

採買完後，北區初賽由出身新竹縣峨眉鄉、曾任國宴主廚的邱寶郎擔任評審長，率領美食節目主持人焦志方、張亞莉、人氣烹飪教師林美慧及星級主廚施建發，一起下場檢驗各組帶入賽場的食材，確認都是現場採買、沒有事先「偷跑」做好的原材料，接著計時開始，各組大顯身手。

邱寶郎說，客家人的飲食習慣隨時代改變，講究「吃得巧」，而非「吃粗飽」。今天的初賽成果，各家把客家小炒的特色像是鍋氣香、口味重都呈現到位外，包含盤飾、口味也都能完美搭配，具有國際觀。

他舉例，像是有人把客家小炒做成鍋貼、春捲、包捲、腸粉、蘿蔔糕來展現「吃精巧」，等於是把客家最傳統的美食打破制式，呈現全新的吃法和風味。

邱寶郎說，冠、亞軍得主更是深諳在地食材的利用，還巧妙結合了客家美食必備的肥、油、鹹、香等特色。更值得嘉許的是，他們推出的2道競賽料理都是店內現有菜色的升級版，等於消費者隨時到店家都可以品嚐得到得獎客家美食，顯示相當用心。

這次北區冠軍為「大楊梅鵝莊」、亞軍「亨味食堂」、季軍「海瑞摃丸」，佳作則由「大溪威斯汀度假酒店」與「川門子」獲得，今天賽後由客委會副主委范佐銘頒獎表揚。

北區冠軍「大楊梅鵝莊」所做的在地傳統風味客家小炒。（凱格蘭創意策略顧問公司提供）

北區冠軍「大楊梅鵝莊」所做的創意風格客家小炒。（凱格蘭創意策略顧問公司提供）

由評審長邱寶郎（左2）領軍的評審團。（記者黃美珠攝）

正式開火拚廚技和創意前，評審團的評審們逐一查驗各組所採買回的食材以示競賽的公平。（記者黃美珠攝）

各競賽組從材料、刀工開始，挖空心思相互比拚他們的傳統客家小炒和創意客家小炒。（記者黃美珠攝）

各競賽組從材料、刀工開始，挖空心思相互比拚他們的傳統客家小炒和創意客家小炒。（記者黃美珠攝）

各競賽組從材料、刀工開始，挖空心思相互比拚他們的傳統客家小炒和創意客家小炒。（記者黃美珠攝）

各競賽組從材料、刀工開始，挖空心思相互比拚他們的傳統客家小炒和創意客家小炒。（記者黃美珠攝）

各競賽組從材料、刀工開始，挖空心思相互比拚他們的傳統客家小炒和創意客家小炒。（記者黃美珠攝）

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