回饋地方 林清治偕兒、媳捐出竹東林業文物

新竹縣民林清治（左前）率領兒子林奇旺（後右）、媳婦林曉嵐（後左）割愛，把圖中地面上的百年輕便車、木馬捐給新竹林區管理處永久收藏，由處長夏榮生（前右）代表接受。（記者黃美珠攝）

2022/07/16 17:35

〔記者黃美珠／竹東報導〕退休木材原料供應商林清治收藏很多竹東林場的器材、設備，但他不藏私，2006年起陸續捐贈給新竹林區管理處竹東林業展示館展示。今天他第4次捐出自己所愛，偕兒子林奇旺、媳婦林曉嵐共同把他珍視的輕便車、木馬以及號稱用「國寶級」台灣亞杉所雕成的六彩花瓶，分贈給新竹林管處和新竹縣政府，成為林業產業文化的公共財，作為他們一家對「林業」這個生養他們家族的回饋與感念。

​新竹林管處長夏榮生說，木馬、輕便車是台灣早期木材運輸的載具之一。木馬狀如雪橇，由木馬工人在前搭背帶及利用地面每隔約2尺就橫鋪1枕木的軌道而行，以控制木馬前進方向，後方有時還要尾隨1人推行。

輕便車則像1張倒過來的木桌被加上4個輪子，可在狹窄的輕便軌道上以人力推送，也被稱為「台車」，用途從軍事、貨運到客運都有，其中以「糖鐵」最多，又往日如烏來這樣的山區，主要需求則多是運木材、煤礦等下山。

​新竹林管處正在修建竹東宿舍園區，完工後將可呈現早期竹東林產業的文化面向，這次受贈的輕便車和木馬，未來可充實林業推廣教育的內容。

林清治年過8旬，談起過往滿面笑容、聲如洪鐘，讓人可以感受得到他的慷慨與大氣。其子林奇旺、媳婦林曉嵐則外型溫潤有禮，雖非獻身學界卻頗有學者氣度，2人都是美國常春藤名校校友，林奇旺更是生化博士。

林清治說，他早年專做乾燥後木材原料的內外銷，林業更曾是竹東經濟繁榮的重要產業。所以因緣際會他得以收藏到早年竹東林場的很多珍貴產業器材和設備。從竹東林業展示館成立以後，他已經跟家人先後捐出3批林業文物，今天捐的輕便車2台以及木馬都已經有百年的歷史，少說也值美金近14萬元、換算新台幣約400萬元。

此外，他從前年開始，陸續捐贈國立台灣大學、國立實驗中學、竹東國中、大同和二重2所小學用國寶級的台灣亞杉所雕的六彩花瓶，今天再捐2個給客委會補助的新竹縣竹北國際客家音樂村，在該村成立之前，暫時交由新竹林區管理處的竹東工作站保管。

林清治說，台灣亞杉是台灣森林樹冠層的針葉林木，他在8、9年前買下了有合法採伐證而採伐的2棵台灣亞杉，隨後他請人雕成8座高從2公尺到80公分不等的六彩花瓶，陸續捐贈給前述一路栽培、養育其子成長的學校，感謝教育人成材的教育工作者。

林清治說，台灣亞杉是做鋼琴響板最好的材料，音量佳、音質優，他用台灣亞杉做成六彩花瓶，就是希望透過這種高質量的國家級藝術品，散播音譜的種子，感念學校教育用自由民主博愛精神培育主人翁幼苗的長成，進而造就世界級的頂尖科技人才，造福世界。

林清治說，台灣亞杉是做鋼琴響板最好的材料，音量佳、音質優，他用台灣亞杉做成六彩花瓶，就是希望這種高質量的國家級藝術品，用材質來散播音譜的種子，感念學校教育用自由民主博愛精神培育主人翁幼苗的長成，進而造就世界級的頂尖科技人才，造福世界。

林奇旺說，這些年父親多次捐贈竹東林場器材與設備，充實館藏內容，他很支持，也希望藉著舊文物跟地方鄉土文化緊密配合，推動林業展示的歷史探索，讓下一代能了解竹東昔日的繁榮發展。

新竹縣民林清治（前右4起往左）今天偕兒子林奇旺、媳婦林曉嵐一起再捐竹東林場產業文物給新竹林區管理處和縣府。（記者黃美珠攝）

木馬狀如雪橇。（記者黃美珠攝）

輕便車像1張倒過來的木桌被加上了4個輪子，可在狹窄的輕便軌道上以人力推送，也被稱為「台車」。（記者黃美珠攝）

新竹縣民林清治（左2）捐給縣府、用台灣亞杉所雕的六彩花瓶，縣長楊文科（右2）歡喜收下。（記者黃美珠攝）

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