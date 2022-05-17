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    首頁　>　新竹縣

    詭異房客屋前擺石頭 房東移石遭長短刀追殺

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/05/17 00:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖房客！男子畢雪野鈴音在新竹縣承租房子，竟在房前空地擺放石頭，貼上以日文書寫「動石頭的人，就砍頭！」告示，房東吳男見石頭妨礙出入而搬動，竟遭其持長刀追殺，另一房客謝男見狀上前奪刀，畢雪野鈴音又撂話「要把你們全部做掉！」又折回屋內拿短刀想對房東不利，新竹地院依恐嚇罪判拘役40天。

    判決書指出，畢雪野鈴音向吳男承租新竹縣一處房間，並於承租期間，在房間前空地擺放一顆石頭，同時張貼以日文書寫「動石頭的人，就砍頭」告示，並告知吳男不要移動石頭。

    事後吳男因認為石頭放在那裡，會影響出入，而在今年4月6日早上移動石頭，畢雪野鈴音因此心生不滿，竟從承租房間內取出長刀，朝吳男揮舞，吳男見狀拿起身邊的鋤頭防衛，畢雪野鈴音搶下鋤頭後，持長刀作勢攻擊吳男，還揚言「要用刀殺了在場的人！」

    畢雪野鈴音將吳男壓制在地，吳男因而頸部扭傷及拉傷、頭部損傷、腦震盪，且心生畏懼。另一承租人謝男在屋內聽聞爭吵聲後，外出查看，見畢雪野鈴音持長刀欲傷害吳男，遂上前搶下長刀，畢雪野鈴音又撂話「要把你們全部做掉！」

    謝男壓制畢雪野鈴音後，見其情緒稍微緩和，即將他放開，畢雪野鈴音竟返回房間再拿出1把短刀，朝吳男走去，畢雪野鈴音的同居人見狀，將他攔下安撫，帶回承租房間處理手上傷口，並取下短刀。

    法官審酌被告僅因細故與人發生爭執，不思以理性方式解決爭執，竟持刀械並以言語對被害人恐嚇，使人心生畏懼，實不可取；最後依恐嚇危害安全罪處拘役40天，易科罰金為4萬元，扣案長、短刀均沒收。

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