為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    姜阿新洋樓石牆下設示範區 北埔辦老農市集攤車設計比賽

    為了維護北埔老街整體景觀，姜阿新教育基金會與北埔鄉公所合作，計畫在洋樓的唭哩岸石圍牆下，設置北埔老農假日市集，特別舉辦攤車設計比賽，即日起到6月15日受理投稿。（記者廖雪茹攝）

    為了維護北埔老街整體景觀，姜阿新教育基金會與北埔鄉公所合作，計畫在洋樓的唭哩岸石圍牆下，設置北埔老農假日市集，特別舉辦攤車設計比賽，即日起到6月15日受理投稿。（記者廖雪茹攝）

    2022/05/16 20:05

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉聚落擁有堪稱全台古蹟密度最高的老街，而老街中的移動攤販，影響景觀與通行；姜阿新教育基金會與北埔鄉公所合作，計畫在洋樓的唭哩岸石圍牆下，設置北埔老農假日市集，特別舉辦攤車設計比賽，即日起到6月15日受理投稿，最高獎金2萬元。

    姜阿新教育基金會表示，北埔是新竹縣熱門的觀光景點，每逢假日遊客如織，品嚐傳統的客家美食，體驗歷史古蹟風華，然而老街中移動攤販卻影響了景觀與通行，為了建立一處整齊的示範攤車銷售環境，也讓本地老農可以在周末販售自種的農產品，特別與北埔鄉公所合作舉辦北埔老農假日市集攤車設計比賽。

    計畫在姜阿新洋樓的唭哩岸石圍牆下，設置北埔假日老農市集，讓老農周末推攤車來擺攤，下午收市後就帶走，希望透過比賽徵選出適合的攤車。

    攤車設計造型不設限，材質以自然材料為佳，除了尺寸和高度的要求，最好是方便老農推移及收納，耐強風，並具簡易遮陽避雨功能。使用目的以在地新鮮蔬果、農產加工品、手作品展示販售為主，設計風格及色澤需與洋樓圍牆與街道景觀搭配。

    參賽作品將由姜阿新教育基金會、北埔鄉公所共同評選，預計6月30日前公布於臉書姜阿新洋樓粉絲頁。前3名獎金依序為2萬元、1萬5千元、1萬元，以及洋樓參觀券，其餘參賽者也可現場領取姜阿新洋樓參觀券2張和紀念紅茶1罐。聯絡電話（03）5803586。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《茶金》靈感原著《茶金歲月》 新竹北埔姜阿新洋樓發表
    2021/11/21 20:32

    《茶金》靈感原著《茶金歲月》 新竹北埔姜阿新洋樓發表
    為免破壞一級古蹟景觀 北埔老街下地工程決緊急遷移變電箱位置
    2021/07/08 12:43

    為免破壞一級古蹟景觀 北埔老街下地工程決緊急遷移變電箱位置

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    柯文哲遊北埔老街、磨擂茶 體驗濃濃客家味
    2021/03/20 18:19

    柯文哲遊北埔老街、磨擂茶 體驗濃濃客家味
    纜線地下化 北埔老街明年6月改頭換面
    2020/12/03 19:41

    纜線地下化 北埔老街明年6月改頭換面

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播