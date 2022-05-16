姜阿新洋樓石牆下設示範區 北埔辦老農市集攤車設計比賽

為了維護北埔老街整體景觀，姜阿新教育基金會與北埔鄉公所合作，計畫在洋樓的唭哩岸石圍牆下，設置北埔老農假日市集，特別舉辦攤車設計比賽，即日起到6月15日受理投稿。（記者廖雪茹攝）

2022/05/16 20:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉聚落擁有堪稱全台古蹟密度最高的老街，而老街中的移動攤販，影響景觀與通行；姜阿新教育基金會與北埔鄉公所合作，計畫在洋樓的唭哩岸石圍牆下，設置北埔老農假日市集，特別舉辦攤車設計比賽，即日起到6月15日受理投稿，最高獎金2萬元。

姜阿新教育基金會表示，北埔是新竹縣熱門的觀光景點，每逢假日遊客如織，品嚐傳統的客家美食，體驗歷史古蹟風華，然而老街中移動攤販卻影響了景觀與通行，為了建立一處整齊的示範攤車銷售環境，也讓本地老農可以在周末販售自種的農產品，特別與北埔鄉公所合作舉辦北埔老農假日市集攤車設計比賽。

計畫在姜阿新洋樓的唭哩岸石圍牆下，設置北埔假日老農市集，讓老農周末推攤車來擺攤，下午收市後就帶走，希望透過比賽徵選出適合的攤車。

攤車設計造型不設限，材質以自然材料為佳，除了尺寸和高度的要求，最好是方便老農推移及收納，耐強風，並具簡易遮陽避雨功能。使用目的以在地新鮮蔬果、農產加工品、手作品展示販售為主，設計風格及色澤需與洋樓圍牆與街道景觀搭配。

參賽作品將由姜阿新教育基金會、北埔鄉公所共同評選，預計6月30日前公布於臉書姜阿新洋樓粉絲頁。前3名獎金依序為2萬元、1萬5千元、1萬元，以及洋樓參觀券，其餘參賽者也可現場領取姜阿新洋樓參觀券2張和紀念紅茶1罐。聯絡電話（03）5803586。

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