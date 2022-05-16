竹縣中低收戶買快篩 「愛的萌芽」限量補助每戶每月500元

台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰表示，協會針對新竹縣列冊的中低收作戶及低收入戶等弱勢民眾，限量提供每戶每月一次的快篩補助金500元，開放申請一週已申請逾320件額滿。 （台灣愛的萌芽福利協會提供）

2022/05/16 18:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情大爆發，讓快篩試劑一劑難求；台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰表示，協會針對新竹縣列冊的中低收入戶及低收入戶等弱勢民眾，限量提供每戶每月一次的快篩補助金500元，開放申請一週已逾320件額滿。

劉志枰表示，國內Omicron疫情快速蔓延，民眾使用快篩劑需求隨之暴增，對於經濟條件不佳的家庭，哪怕現在政府每劑100元的快篩試劑也是負擔，因此弱勢民眾如果有快篩需求，都可直接打電話向協會索取。

劉志枰說，新竹縣全縣列冊的中低收入戶和低收入戶，約計有8000多戶。協會將提供中低及低收入戶快篩補助金500元，每戶每月限制申請一次，當月名額300戶為限，溪北地區可到竹北市華興街65號、溪南地區可到竹東鎮民德路148號榮華里長辦公室領取表單填寫請領，檢具相關證明文件現場審核即當下發給，或是7日內將款項匯入戶頭。因5月份已額滿，預計本月25日開放下月申請。

劉志枰說，協會也提供防疫物資包，內容包括口罩及快篩試劑2盒、溫度計、泡麵、餅乾、保久乳、罐頭等，目前與服務新竹地區街友的中華照顧者關懷協會、華山基金會竹北、關西及失智關懷據點合作，共組守護老大人防疫志工隊配合發放；凡低收入戶、經造冊關懷的獨居老人如有需求，可撥打關懷專線（03）5551295。

竹東鎮榮華里長林子丞說，因疫情升溫，確診案例不斷攀升，快篩試劑成為家庭必備的防疫資源，補貼中低收入戶購買快篩試劑，竹東地區申請相當踴躍，不到一週申請已超過320件。

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