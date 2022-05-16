竹縣+1635 第4劑疫苗3類人符合資格即起可接種

COVID-19第4劑疫苗，新竹縣即日起開打。（竹縣府提供）

2022/05/16 17:33

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天新增1635例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，患者從襁褓不滿1歲的嬰孩到94歲長輩都有，無症狀者1497人約佔92%。配合中央今起開放打第4劑疫苗，對象為接種第3劑滿5個月的65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等3類，請符合資格的鄉親至各衛生所、合約診所接種。

全縣各鄉鎮市新增的確診病例如下：竹北693例、湖口256例、竹東231例、新豐136例、新埔78例、關西62例、寶山41例、芎林31例、尖石30例、五峰22例、橫山和北埔各21例、峨眉13例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離132人、居家照護6767人。

縣府衛生局表示，近期確診人數驟增，尖石確診數量更是增加迅速，因地處山區交通非常不便，為更方便居民，衛生局已安排大安醫院醫護團隊擇期進駐尖石後山替鄉親做PCR篩檢，並由衛生所配合協助。

另也向中央爭取在當地衛生所、藥局增加民眾自購快篩的數量，同時提供鄉公所合格廠商資訊，由公所在合適價格下規劃經費採購。

配合中央逐漸鬆綁以保存醫療量能以照顧中重症患者的政策，新竹縣居家照護人數勢必持續攀升，但其中無症狀和輕症佔了絕大多數，因此縣府團隊整合縣內醫療機構、鄉鎮公所等做了多項應變措施，共同提供包括生活照顧、醫護關懷、視訊診療、確診婦兒專責醫院輪值等。

至於社區篩檢站，每天早上9點到中午12點在新仁醫院急診室外。早上11點到下午2點在湖口仁慈醫院急診室外。晚上6點到9點在竹北大安、新仁醫院急診室外，以及竹東臺北榮總新竹分院急診室外提供篩檢服務。

這些社區篩檢站都提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費的一條龍服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

另外，從今天（16日）起，65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，只要第3劑打完之後間隔5個月以上，就可以接種第2次的追加劑、也就是第4劑疫苗。各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。

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