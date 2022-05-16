原物料價格飆漲 竹北公共設施遭竊銅鐵設備和電線

農委會水產試驗所竹北試驗場報案電纜線遭竊，竹北警方循線查獲許姓犯嫌，並查扣油壓剪、剝皮刀、鐮刀等犯案工具1批及遭竊電纜線。 （記者廖雪茹翻攝）

2022/05/16 16:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近期原物料銅鐵價格飆漲，卻使得公共基礎設施遭到宵小覬覦，意圖高價變賣！農委會水產試驗所竹北試驗場電纜線遭竊800公尺長，新竹縣政府下水道工程的全新鋼質螺旋軸也不翼而飛，損失慘重，警方獲報後先、後查獲犯嫌移送法辦，也提醒資源回收業者拒收來路不明物品，並勇於檢舉，不要成為銷贓的幫兇而觸法。

新竹縣政府警察局竹北分局表示，竹北派出所接獲農委會水產試驗所竹北試驗場報案電纜線遭竊，員警現場檢視，養殖場內魚塭水量變小，循線發現控制魚塭出水的馬達變電室，有遭人入侵痕跡且電線遭人剪斷竊取，失竊電線總長約800公尺，損失約18萬元。

警方立即組成專案小組，循線追查並調閱監視器，鎖定可疑犯嫌，日前持搜索票至犯嫌住處進行搜索，除當場查獲許姓犯嫌，並查扣油壓剪、剝皮刀、鐮刀等犯案工具1批及遭竊電纜線。

無獨有偶，新竹縣政府下水道工程在竹北地區施工中，廠商卻發現其中7支污水推進器具的全新鋼質內部螺旋軸，竟不翼而飛，共計損失17萬5000元。

警方擴大調閱監視器鎖定一台黑色自小客車犯案，竹北所員警於巡邏停等紅燈時，在車陣中一眼鎖定該輛涉案自小客車，便一路尾隨至68快速道路閘道口處，攔下將該車，犯嫌一度欲駕車衝撞逃逸，經員警及時制止並呼叫警力支援，順利將鍾姓及潘姓犯嫌逮捕。

農委會水產試驗所竹北試驗場報案電纜線遭竊，竹北警方循線查獲許姓犯嫌，並查扣油壓剪、剝皮刀、鐮刀等犯案工具1批及遭竊電纜線。 （記者廖雪茹翻攝）

新竹縣政府下水道工程在竹北地區施工中，廠商卻發現其中7支污水推進器具的鋼質內部螺旋軸，竟不翼而飛，共計損失17萬5000元。 （記者廖雪茹翻攝）

竹北所員警巡邏時在車陣中一眼鎖定涉案自小客車，一路尾隨至68快速道路閘道口處，呼叫警力支援攔下將該車逮捕鍾姓及潘姓犯嫌。（記者廖雪茹翻攝）

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