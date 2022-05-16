為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    原物料價格飆漲 竹北公共設施遭竊銅鐵設備和電線

    農委會水產試驗所竹北試驗場報案電纜線遭竊，竹北警方循線查獲許姓犯嫌，並查扣油壓剪、剝皮刀、鐮刀等犯案工具1批及遭竊電纜線。 （記者廖雪茹翻攝）

    農委會水產試驗所竹北試驗場報案電纜線遭竊，竹北警方循線查獲許姓犯嫌，並查扣油壓剪、剝皮刀、鐮刀等犯案工具1批及遭竊電纜線。 （記者廖雪茹翻攝）

    2022/05/16 16:51

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕近期原物料銅鐵價格飆漲，卻使得公共基礎設施遭到宵小覬覦，意圖高價變賣！農委會水產試驗所竹北試驗場電纜線遭竊800公尺長，新竹縣政府下水道工程的全新鋼質螺旋軸也不翼而飛，損失慘重，警方獲報後先、後查獲犯嫌移送法辦，也提醒資源回收業者拒收來路不明物品，並勇於檢舉，不要成為銷贓的幫兇而觸法。

    新竹縣政府警察局竹北分局表示，竹北派出所接獲農委會水產試驗所竹北試驗場報案電纜線遭竊，員警現場檢視，養殖場內魚塭水量變小，循線發現控制魚塭出水的馬達變電室，有遭人入侵痕跡且電線遭人剪斷竊取，失竊電線總長約800公尺，損失約18萬元。

    警方立即組成專案小組，循線追查並調閱監視器，鎖定可疑犯嫌，日前持搜索票至犯嫌住處進行搜索，除當場查獲許姓犯嫌，並查扣油壓剪、剝皮刀、鐮刀等犯案工具1批及遭竊電纜線。

    無獨有偶，新竹縣政府下水道工程在竹北地區施工中，廠商卻發現其中7支污水推進器具的全新鋼質內部螺旋軸，竟不翼而飛，共計損失17萬5000元。

    警方擴大調閱監視器鎖定一台黑色自小客車犯案，竹北所員警於巡邏停等紅燈時，在車陣中一眼鎖定該輛涉案自小客車，便一路尾隨至68快速道路閘道口處，攔下將該車，犯嫌一度欲駕車衝撞逃逸，經員警及時制止並呼叫警力支援，順利將鍾姓及潘姓犯嫌逮捕。

    農委會水產試驗所竹北試驗場報案電纜線遭竊，竹北警方循線查獲許姓犯嫌，並查扣油壓剪、剝皮刀、鐮刀等犯案工具1批及遭竊電纜線。 （記者廖雪茹翻攝）

    農委會水產試驗所竹北試驗場報案電纜線遭竊，竹北警方循線查獲許姓犯嫌，並查扣油壓剪、剝皮刀、鐮刀等犯案工具1批及遭竊電纜線。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣政府下水道工程在竹北地區施工中，廠商卻發現其中7支污水推進器具的鋼質內部螺旋軸，竟不翼而飛，共計損失17萬5000元。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣政府下水道工程在竹北地區施工中，廠商卻發現其中7支污水推進器具的鋼質內部螺旋軸，竟不翼而飛，共計損失17萬5000元。 （記者廖雪茹翻攝）

    竹北所員警巡邏時在車陣中一眼鎖定涉案自小客車，一路尾隨至68快速道路閘道口處，呼叫警力支援攔下將該車逮捕鍾姓及潘姓犯嫌。（記者廖雪茹翻攝）

    竹北所員警巡邏時在車陣中一眼鎖定涉案自小客車，一路尾隨至68快速道路閘道口處，呼叫警力支援攔下將該車逮捕鍾姓及潘姓犯嫌。（記者廖雪茹翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陸橋「神秘白煙」是啥？ 偵查隊徹夜查出是電線賊滅證
    2022/03/26 18:33

    陸橋「神秘白煙」是啥？ 偵查隊徹夜查出是電線賊滅證
    笨賊偷電纜起火取銅線 引起空污當場被逮
    2022/01/12 21:10

    笨賊偷電纜起火取銅線 引起空污當場被逮

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    開200萬名車大白天偷剪電纜線 還害女騎士「犁田」
    2021/09/29 18:14

    開200萬名車大白天偷剪電纜線 還害女騎士「犁田」
    銅價狂飆囂張賊狂剪電線 剪到土地公廟門都斷電打不開
    2021/06/21 14:33

    銅價狂飆囂張賊狂剪電線 剪到土地公廟門都斷電打不開

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播