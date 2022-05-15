竹縣尖石「五月桃」線上銷售 產地直送還可抽獎

新竹縣尖石鄉和五峰鄉「五月桃」進入盛產，歡迎把握當季嚐鮮。（記者廖雪茹攝）

2022/05/15 16:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉和五峰鄉「五月桃」進入盛產，其中，尖石鄉公所預估今年產量比去年略增，但因疫情影響停辦實體展售活動，推出線上銷售平台（http://nahuypeach.be/），產地直銷、冷藏配送，還搭配訂購滿額送好禮及抽獎、景點集章趣等活動，幫助果農促銷。

五峰鄉公所則籌備近期在竹北新瓦屋及台北希望廣場，舉辦五月桃促銷活動，同時也推廣網路訂購及企業認購。

尖石鄉長曾國大表示，尖石鄉因水質優、土壤肥沃、日夜溫差大，所栽種的水蜜桃甜蜜多汁。其中，每年5月中盛產的五月桃，以玉峰村的馬里光部落為主要栽種區；而6月中到7月底採收的高山水蜜桃，則以秀巒村泰崗部落最多。

尖石鄉五月桃栽種面積約40公頃，每公頃產量8千公斤，今年因氣候條件佳，整體產量約28萬公斤。馬里光部落農民採友善耕作，不施用化學肥與農藥，讓消費者吃得美味又健康。

曾國大說，鄉公所在原民會、新竹縣政府、雪霸國家公園管理處的支持下，原訂本週末舉辦「甜蜜豐收 樂桃尖石」實體展售活動，無奈因疫情取消，改維線上銷售平台衝刺銷量。

線上銷售平台依五月桃採收分批銷售，並分為6、8、10、12粒裝禮盒，價格400元到800元不等，詳情可上網查詢，第三波預購預計明天（16日）起出貨。線上預購除享滿額贈好禮，還可參加抽獎，最大獎為電動機車。

新竹縣尖石鄉和五峰鄉「五月桃」進入盛產，歡迎把握當季嚐鮮。（記者廖雪茹攝）

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