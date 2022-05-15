竹縣+1871 社區篩檢站提供採檢、診療、領藥一條龍服務

新竹縣政府公布15日疫情概況（竹縣府提供）

2022/05/15 15:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中央今（15日）公布新竹縣新增1871例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，年齡分布在0到99歲，目前全縣居家隔離396人，居家照護5417人；衛生局表示，新竹縣社區篩檢站提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍服務，採檢完24小時後，即可至健保快易通查詢檢驗結果。

衛生局表示，新增1871例分別為952位男性與919位女性，12歲以下191位、65歲以上109位，主要集中在青壯年，約占79%。分布地區竹北市701例、竹東鎮280例、湖口鄉353例、新豐鄉169例、新埔鎮94例、關西鎮61例、芎林鄉41例、橫山鄉31例、寶山鄉42例、北埔鄉22例、峨眉鄉12例、尖石鄉46例、五峰鄉19例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，新竹縣確診個案無症狀及輕症比例約佔99.7%，縣府團隊整合醫療機構、鄉鎮公所，共同提供包括生活照顧、醫護關懷、視訊診療、確診婦兒專責醫院輪值等，以配合中央保存足夠醫療量照顧中重症患者及與病毒共存的逐漸鬆綁政策。

新竹縣社區免費篩檢站：每日上午9時至12時新仁醫院急診室外，每日上午11時至下午2時湖口仁慈醫院急診室外，每日下午6時至9時 竹北大安醫院、新仁醫院、竹東台北榮總新竹分院的急診室外。

衛生局說，新竹縣社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

民眾可上新竹縣販售實名制快篩試劑健保藥局、新竹縣疫苗地圖、新竹縣6-11歲學童疫苗接種合約院所查詢。

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新竹縣社區免費篩檢站（竹縣府提供）

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