為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    偏遠部落確診鄉民苦無奧援 尖石鄉長籲中央正視

    新竹縣尖石公所發放關懷包或生活必需品給確診患者。（尖石鄉公所提供）

    新竹縣尖石公所發放關懷包或生活必需品給確診患者。（尖石鄉公所提供）

    2022/05/15 14:22

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉幅員遼闊，後山居民距最近快篩劑販售點往返車程逾4小時，但未必搶購到，萬一快篩陽性更須千里迢迢下山到醫院PCR採檢，對偏遠部落族人特別老弱婦孺造成極大困擾與不便；尖石鄉長曾國大強烈建請中央正視，普發快篩劑，不要讓偏鄉確診者陷入孤立無助的窘境。

    曾國大表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情無情肆虐，全國防疫量能有限，原鄉恍如被遺忘的族群，族人極度恐慌；鑒於鄉內確診個案持續攀升，地方政府苦無經費挹注防疫，在偏遠部落醫療量能趨近於零的現況下，甫呈陽性的鄉民苦無奧援，鄉民無不怨聲載道。

    曾國大說，尖石鄉幅員遼闊，以鎮西堡部落為例，距最近快篩劑販售點尖石衛生所往返車程逾4小時，又每日快篩劑限量發售，往往讓遠道而來的族人無功而返；且山區無便利的大眾交通運輸工具可供乘座，舟車勞頓之苦，令鄉民購買意願銳減。

    而即使經快篩陽性，須下山到竹東鎮，於最近的台北榮總新竹分院PCR採檢，又將面臨近8小時的歷程；且囿於醫院採檢時段限於夜間18時到21時，倘患者為老幼還需家眷接駁，加促家人染疫風險，造成偏遠村落族人極大困擾與不便。

    曾國大強烈建議上級普發快篩劑供偏遠部落鄉親篩檢，以利即時掌握疫情狀況，超前區隔；同時，建議無症狀或輕症者個案，以快篩結果通報基層衛生及行政單位列管即可，避免因中央及縣級衛生單位冗長的疫調與通報流程延誤隔離時間，便於公所即時發放關懷包或生活必需品給確診患者。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    新竹縣尖石鄉幅員遼闊，後山居民距最近快篩劑販售點往返車程逾4小時，萬一快篩陽性更須千里迢迢下山到醫院PCR採檢；尖石鄉長曾國大強烈建請中央正視，不要讓偏鄉確診者陷入孤立無助的窘境。 （尖石鄉公所提供）

    新竹縣尖石鄉幅員遼闊，後山居民距最近快篩劑販售點往返車程逾4小時，萬一快篩陽性更須千里迢迢下山到醫院PCR採檢；尖石鄉長曾國大強烈建請中央正視，不要讓偏鄉確診者陷入孤立無助的窘境。 （尖石鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆衛生局長：2歲男童疑急性腦炎死亡 仍待中央判定
    2022/05/15 14:20

    基隆衛生局長：2歲男童疑急性腦炎死亡 仍待中央判定
    北市校園破萬例籲國小以下先停課 游淑慧：市民等看「柯式部署」
    2022/05/15 14:20

    北市校園破萬例籲國小以下先停課 游淑慧：市民等看「柯式部署」

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    本土增幅又提升+6萬8732、19死 境外移入+ 37
    2022/05/15 14:11

    本土增幅又提升+6萬8732、19死 境外移入+ 37
    新北成立119防疫派遣中心 輕、重症分流快速送醫
    2022/05/15 13:03

    新北成立119防疫派遣中心 輕、重症分流快速送醫

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    健康網》兒童接種疫苗續航力下降快！ 醫曝兩真相
    2022/05/15 12:25

    健康網》兒童接種疫苗續航力下降快！ 醫曝兩真相
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播