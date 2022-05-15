偏遠部落確診鄉民苦無奧援 尖石鄉長籲中央正視

新竹縣尖石公所發放關懷包或生活必需品給確診患者。（尖石鄉公所提供）

2022/05/15 14:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉幅員遼闊，後山居民距最近快篩劑販售點往返車程逾4小時，但未必搶購到，萬一快篩陽性更須千里迢迢下山到醫院PCR採檢，對偏遠部落族人特別老弱婦孺造成極大困擾與不便；尖石鄉長曾國大強烈建請中央正視，普發快篩劑，不要讓偏鄉確診者陷入孤立無助的窘境。

曾國大表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情無情肆虐，全國防疫量能有限，原鄉恍如被遺忘的族群，族人極度恐慌；鑒於鄉內確診個案持續攀升，地方政府苦無經費挹注防疫，在偏遠部落醫療量能趨近於零的現況下，甫呈陽性的鄉民苦無奧援，鄉民無不怨聲載道。

曾國大說，尖石鄉幅員遼闊，以鎮西堡部落為例，距最近快篩劑販售點尖石衛生所往返車程逾4小時，又每日快篩劑限量發售，往往讓遠道而來的族人無功而返；且山區無便利的大眾交通運輸工具可供乘座，舟車勞頓之苦，令鄉民購買意願銳減。

而即使經快篩陽性，須下山到竹東鎮，於最近的台北榮總新竹分院PCR採檢，又將面臨近8小時的歷程；且囿於醫院採檢時段限於夜間18時到21時，倘患者為老幼還需家眷接駁，加促家人染疫風險，造成偏遠村落族人極大困擾與不便。

曾國大強烈建議上級普發快篩劑供偏遠部落鄉親篩檢，以利即時掌握疫情狀況，超前區隔；同時，建議無症狀或輕症者個案，以快篩結果通報基層衛生及行政單位列管即可，避免因中央及縣級衛生單位冗長的疫調與通報流程延誤隔離時間，便於公所即時發放關懷包或生活必需品給確診患者。

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新竹縣尖石鄉幅員遼闊，後山居民距最近快篩劑販售點往返車程逾4小時，萬一快篩陽性更須千里迢迢下山到醫院PCR採檢；尖石鄉長曾國大強烈建請中央正視，不要讓偏鄉確診者陷入孤立無助的窘境。 （尖石鄉公所提供）

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