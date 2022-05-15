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    首頁　>　新竹縣

    全國鄉土歌謠比賽 竹縣一鳴驚人勇奪3特優

    北埔國小長年深耕客家文化，這次3到6年級學童組隊參加全國師生鄉土歌謠比賽，榮獲客家語系國小團體組特優。（北埔國小提供）

    北埔國小長年深耕客家文化，這次3到6年級學童組隊參加全國師生鄉土歌謠比賽，榮獲客家語系國小團體組特優。（北埔國小提供）

    2022/05/15 10:00

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕110學年度全國師生鄉土歌謠比賽，新竹縣一鳴驚人，新樂國小（泰雅之聲合唱團）、北埔國小和錦屏國小分別在東南亞語系教師團體組、客家語系國小團體組、原住民語系國小團體組勇奪「特優」；縣長楊文科表示，這次賽事遇上疫情亂流，一度喊停又復賽，新竹縣參賽隊伍都能冷靜應變，以堅強的實力接連獲獎，是竹縣之光。

    新樂國小（泰雅之聲合唱團）成員為原住民校長、主任及老師，繼過去幾年參加師生鄉土歌謠原民語系7連霸後，今年首度挑戰東南亞語系，以菲律賓及印尼歌謠再獲特優，寫下特優7+1。新樂國小校長高文良說，東南亞語系歌曲語言的困難度、旋律和弦的不和諧度及肢體動作的整合度是團員很大的挑戰，很開心團員的努力再獲評審青睞。

    北埔國小校長王映之說，參賽團隊為三至六年級共35人，其中10人首次參賽。其中，演唱兒童組曲「鮮鮮河水」時，學生王炘龍扮成老人家，捕捉到大鱸鰻的肢體律動與歌聲的對應，加上精心準備的腳踏車道具、彩色舞扇，為表演增色不少。

    錦屏國小校長陳顯智表示，團隊前一晚抵達台東，次日5點半就早起晨跑、訓練，準備在歌唱比賽中一展歌喉，沒想到因前一天有確診者參賽，經協調後，臨時改在台東大學國際會議廰比賽，現場無法安裝反響板影響合唱表現，但機會是給準備好的人，「當學生能夠領悟到歌曲的意境與美，便能自然地唱出生命和愛。」團隊以《泰雅歡樂歌》及《苧麻之歌》脫穎而出，獲得特優。

    教育處表示，新竹縣在這次全國賽獲得優等的學校包括：閩南語高中職團體組-竹北高中、原住民語系國中團體組- 尖石國中、東南亞語系國小團體組-十興國小、客家語系國中團體組- 自強國中。

    新竹縣尖石鄉錦屏國小參加全國師生鄉土歌謠比賽，因疫情攪局臨時改換比賽地點，團隊仍以《泰雅歡樂歌》及《苧麻之歌》脫穎而出，獲得原住民語系國小團體組特優。（錦屏國小提供）

    新竹縣尖石鄉錦屏國小參加全國師生鄉土歌謠比賽，因疫情攪局臨時改換比賽地點，團隊仍以《泰雅歡樂歌》及《苧麻之歌》脫穎而出，獲得原住民語系國小團體組特優。（錦屏國小提供）

    由新竹縣原住民校長、主任及老師組成的新樂國小（泰雅之聲合唱團），參加全國師生鄉土歌謠原民語系7連霸後，今年首度挑戰東南亞語系，以菲律賓及印尼歌謠再獲特優，寫下特優7+1。（新樂國小提供）

    由新竹縣原住民校長、主任及老師組成的新樂國小（泰雅之聲合唱團），參加全國師生鄉土歌謠原民語系7連霸後，今年首度挑戰東南亞語系，以菲律賓及印尼歌謠再獲特優，寫下特優7+1。（新樂國小提供）

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