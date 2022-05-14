國中會考竹苗考區 防疫備用試場追加到272間

國中教育會考將於5月21、22日舉行，新竹縣政府教育局表示，竹苗區試場人數由42人降載為36人，全區採就地休息及用餐使用板隔；因應本土疫情升溫，全區備用試場追加到總計272間。（記者廖雪茹攝）

2022/05/14 17:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕111年國中教育會考將於5月21、22日舉行，竹苗考區今年由新竹縣政府主政，竹縣教育局表示，竹苗區總報名人數為1萬5414人，共設立17個考場，共計492個一般試場，試場人數由42人降載為36人，全區採就地休息；因應疫情，全區備用試場追加到總計272間。

教育局長楊郡慈表示，竹苗區總報名人數為1萬5414人，其中新竹縣報名人數5634；全區報名人數今年較去年會考增加94人，其中新竹縣增加58人；全區共設立17個考場，其中新竹縣有6個考場：竹北高中、竹東高中、義民高中、關西高中、湖口高中以及今年新增的仰德高中考場。

楊郡慈說，竹苗區17個考場除共計492個一般試場，另規劃17間第一類備用試場和252間第二類備用試場。竹苗區每個考場設置1間第一類備用試場，每間試場2名預備監試人員。竹苗區每個考場設置一間第一類備用試場，萬一試場冷氣運轉未達標準或因突發狀況無法使用，或是考生有身體不適或特殊狀況，就會啟動。

竹苗區為防疫共設置255間第二類備用試場，對象包括考生臨時有發燒、呼吸道疾病情形、居家隔離、 自主防疫、及居家檢疫者等，將分別安排不同試場應試，獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

楊郡慈表示，今年試場人數由42人降載為36人，除特殊考生外不開放陪考，全區採就地休息及用餐使用隔板，試務人員、考生服務隊等須已接種疫苗，特殊試場的監考人員提供面罩、護目鏡及防護衣，加強校園及考場內外環境清消；另外，將強化匡列通報機制，由各校每日上網通報，掌握學生狀況，做好相關應變措施，讓學生安心應試。

國中教育會考即將登場，今年主政竹苗考區的新竹縣政府表示，除加強校園及考場內外環境清消，另將強化匡列通報機制，做好相關應變措施，讓學生安心應試。（記者廖雪茹攝）

國中教育會考即將登場，今年主政竹苗考區的新竹縣政府表示，除加強校園及考場內外環境清消，另將強化匡列通報機制，做好相關應變措施，讓學生安心應試。（記者廖雪茹攝）

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