3對象快篩陽「親友代看診」先預約 竹縣合作院所公布

居家隔離／自主防疫／居家檢疫期間 快篩陽性通報流程。（新竹縣政府提供）

2022/05/14 17:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中央今天（14日）起開放居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片，到負責居家照護的診所請醫師確認，新竹縣政府衛生局今天公布50家合作快篩陽性評估的醫療院所名單（網址：https://reurl.cc/n1DGae），呼籲民眾務必事先預約，並備妥相關物品。

衛生局指出，從居家照護數字逐日增加分析，因病毒傳染性高但以輕症為主，配合中央以保存足夠醫療量能來照顧中重症患者及與病毒共存的逐漸鬆綁政策，所以居家照護人數會直線上升，這相對造成地方政府行政人力的工作負擔。

新竹縣無症狀及輕症個案比例約佔全縣確診個案的99.7％，縣府整合縣內醫療機構、縣府團隊、鄉鎮公所做了多項應變措施，共同提供包括生活照顧、醫護關懷、視訊診療、確診婦兒專責醫院輪值等。

衛生局提醒民眾先行電話洽詢預約，居隔等3類對象快篩陽性民眾親友預約前往負責居家照護責任診所評估確認陽性結果時，應提供確實為居家隔離等3類符合資格對象的證明資料並請配合下列事項：

一、請親友代為前往診所評估前，請先預約並先準備以下物品由親友攜帶至診所：

1.自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

2.將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。

3.陽性的檢測卡匣/檢測片，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

4.配合於醫師現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

5.委託書（應含委託日期、快篩陽性民眾的手機號碼）、健保卡、身分證、代為評估親友身分證

二、如採現場評估，應配合評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認快篩陽性個案確實符合3類對象資格及該檢測結果確為其所屬。

三、評估後，醫病已對快篩陽性結果達成共識，請親友將檢測卡匣/檢測片交由診所醫事人員處理。如果沒有共識就請受委託親友將快篩陽檢測片帶回。

衛生局提醒，當民眾及醫師對評估陽性結果如達成共識，即可由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診，後續將由衛生局依確診個案分流收治原則，安排個案於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可依醫師建議至社區篩檢站PCR採檢。

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