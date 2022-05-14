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    首頁　>　新竹縣

    竹縣+1661 又見百歲人瑞確診

    新竹縣政府14日公布最新疫情概況。（竹縣府提供）

    新竹縣政府14日公布最新疫情概況。（竹縣府提供）

    2022/05/14 15:58

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣今天新增1661例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，年齡分布在0到104歲，無症狀者約佔94%，其他多以輕症表現；目前新竹縣居家隔離951人、居家照護5245人。

    縣府衛生局表示，新增1661例確診12歲以下195位、65歲以上77位，主要為18到64歲的青壯年，約占79%。地區則分布在竹北市554例、竹東鎮218例、湖口鄉387例、新豐鄉151例、新埔鎮68例、關西鎮75例、芎林鄉41例、橫山鄉26例、寶山鄉53例、北埔鄉22例、峨眉鄉11例、尖石鄉39例、五峰鄉16例，均已安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

    新竹縣社區免費篩檢站站點包括：每日上午9時至12時在新仁醫院急診室外，每日上午11時至下午2時在湖口仁慈醫院急診室外，每日下午6時至9時為竹北大安醫院、新仁醫院及竹東台北榮總新竹分院的急診室外設置。

    衛生局指出，新竹縣社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

    另衛生局防疫專線03-5511287，已於5月13日修復並擴充為15線為民眾服務，衛生局籲請民眾有任何疫情相關問題都可撥打，但請勿占用臨時服務電話。

    相關新聞請見︰

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    新竹縣社區篩檢站資訊。（竹縣府提供）

    新竹縣社區篩檢站資訊。（竹縣府提供）

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