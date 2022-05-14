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    首頁　>　新竹縣

    揪甘心！竹縣府推防疫關懷包 北埔鄉加碼蔬果肉類關懷箱

    新竹縣北埔鄉公所率先攜手北埔鄉農會，加碼蔬果和肉類的生鮮物資關懷箱，即日起委請村長協助發放，貼心之舉，讓鄉親直呼揪甘心！ （北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉公所率先攜手北埔鄉農會，加碼蔬果和肉類的生鮮物資關懷箱，即日起委請村長協助發放，貼心之舉，讓鄉親直呼揪甘心！ （北埔鄉公所提供）

    2022/05/14 13:01

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕居家照護上路後，新竹縣政府即推出防疫關懷包，提供給居家隔離、居家檢疫、確診居家照護的縣民；北埔鄉公所率先攜手北埔鄉農會，加碼蔬果和肉類的生鮮物資關懷箱，即日起委請村長協助發放，貼心之舉，讓鄉親直呼揪甘心！

    新竹縣「COVID-19確診者居家照護關懷執行計畫」4月下旬上路，縣府團隊推出升級版防疫關懷包，內容大約有袋裝泡麵、餅乾、沖泡飲品、罐頭、以及相關防疫物資及手冊，並分葷食和素食2類，照顧不同需求民眾，由各地衛生所或公所民政人員協助發放和領取。

    北埔鄉長莊明增表示，為了關懷鄉親，公所在鄉民代表會支持下，運用鄉庫預算，委託北埔鄉農會迅速整備主要由在地生產的生鮮物資，包括蔬菜4份、水果2份、肉類2份的關懷箱，即日起請各村村長協助發放，提供給居家照護者多元的選擇，希望「加菜」讓他們在家靜養期間吃得更營養。

    莊明增說，本土疫情日益嚴峻，預期居家照護的民眾將持續增加，若有民間企業意願共襄盛舉，公所也歡迎加入關懷團隊，也可以直接與農會聯繫。

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    新竹縣北埔鄉公所率先攜手北埔鄉農會，加碼蔬果和肉類的生鮮物資關懷箱，即日起委請村長協助發放，貼心之舉，讓鄉親直呼揪甘心！ （北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉公所率先攜手北埔鄉農會，加碼蔬果和肉類的生鮮物資關懷箱，即日起委請村長協助發放，貼心之舉，讓鄉親直呼揪甘心！ （北埔鄉公所提供）

    除了新竹縣政府的防疫關懷包，北埔鄉公所攜手北埔鄉農會加碼蔬果和肉類的生鮮物資關懷箱。（北埔鄉公所提供）

    除了新竹縣政府的防疫關懷包，北埔鄉公所攜手北埔鄉農會加碼蔬果和肉類的生鮮物資關懷箱。（北埔鄉公所提供）

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