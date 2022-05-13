竹縣警消確診者需適當居隔照護空間 旅宿業者幫忙意願低

新竹縣政府衛生局防疫專線即日起擴增到15線，提供鄉親防疫諮詢。（圖由竹縣府提供）

2022/05/13 17:55

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣近日鬧得沸沸揚揚，有關外縣市在竹縣服務的員警或消防員一旦確診，儘管目前可就近利用宿舍或寢室進行隔離和居家照護，但因起居環境並非1人1室，縣府雖有意號召獨立空調的汽車旅館等旅宿業者加入幫忙，提供警、消能有更好的居隔、照護空間，可惜業者意願低迷，願幫忙的屈指可數。

縣府衛生局長殷東成說，很樂見縣內旅宿業者願意成為加強版的防疫旅館，不論是透過縣府交通旅遊處直接徵調各房都採獨立空調的汽車旅館也好，還是一般旅館投入，提供警、消這類特殊狀況的確診者做隔離和居家照護，但先決條件是須業者點頭才能推動。

縣府交通旅遊處長游志祥說，他們今年迄今至少已經徵詢過境內的旅宿業者兩次，了解他們轉型做「加強版防疫旅館」的意願，但全縣僅有一家願意。

早在疫情初起之時，就曾未雨稠繆相中某位於郊區、房間數也算多的旅宿業者，由政府補貼，轉型在疫情發燒時供確診者入住治療的可能，只是對方始終持保留態度。該處未來會持續加強溝通，努力爭取業者支持。

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新竹縣基層員警和消防員很多來自外縣市，一旦染疫，極度欠缺適當的居家隔離和照護場所，警、消都呼籲縣府正視相關問題。畢竟他們是維持社會秩序正常運作很重要的一環。（圖由竹縣府消防局提供）

新竹縣向來是員警或是消防員返回南部家鄉服務的「跳板」，很多人來自外縣市，一旦自身發生「疫」狀，如何在新竹縣獲得安全又適當的居家隔離和照護環境，成了整個警界，甚至是消防界的隱憂。圖中人物跟疫情都沒有關係。（圖由竹縣警局提供）

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