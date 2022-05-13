新竹縣今天新增1626例 確診者可由親友代看診領藥

新竹縣今天新增1626名確診病例。（圖由竹縣府提供）

2022/05/13 17:13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天新增1626例本土確診案例，無症狀者高達9成5，其他則多是輕症。另，即日起全縣開放確診者可由親友代為看診後，領取口服抗病毒藥，縣內安排由東元綜合醫院、天主教仁慈醫院負責，親友轉述確診者狀況經醫師評估，符合用藥條件並且適宜服藥者，就能由親友簽同意書後，開處方箋於醫院藥局領藥治療。

縣府衛生局表示，今天新增的病患從不滿1歲的嬰孩到94歲長輩都有，竹北有586例、湖口372例、竹東199例、新豐167例、新埔64例、關西59例、寶山38例、芎林35例、橫山和尖石各33例、五峰17例、北埔15例、峨眉8例，累計全縣居家隔離有651人、居家照護5133人。

由於中央開放即日起符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者健保卡、且出示確診證明，向縣內設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的東元綜合醫院、仁慈醫院代為看診，經醫師評估符合用藥條件且適宜服藥後，由代看診者簽署治療同意書，憑醫師處方箋領藥。

衛生局提醒，領藥後，確診者應依醫師指示服用，且須完成完整的療程，嚴禁自行增減藥量或改變使用方式。若是服藥後產生嚴重不適，也請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方的醫療院所。

至於縣內4家醫院以「三班制」開辦的社區篩檢站，仍如常進行運作外，各社區篩檢站也都提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍的服務，以便民眾落實醫療量能分流。至於採檢民眾於採檢完24小時後，就可到健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

另外縣府衛生局的防疫專線即日起擴充為15線服務鄉親，縣府也安排明天（14日）起到下週五（20日）持續加開疫苗隨到隨打服務。

其中本週末分由芎林、關西2地衛生所「開打」，共提供1400劑。另外各衛生所、合約診所也持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可透過竹縣疫苗地圖查詢。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

新竹縣社區篩檢站的一站式服務。（圖由竹縣府提供）

確診者居家照護領取口服抗病毒藥物的流程。（圖由竹縣府提供）

新竹縣各地衛生所近期疫苗接種的場次。（圖由竹縣府提供）

新竹縣各地衛生所近期疫苗接種的場次。（圖由竹縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法