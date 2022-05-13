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    首頁　>　新竹縣

    男剛做完心導管手術外出昏倒在消防隊門口 消防員鬼門關前救人

    新竹縣政府消防局新豐消防分隊救護教官許家瑋（右）一聽到翁太太呼救，立刻抓了AED上路搶救。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局新豐消防分隊救護教官許家瑋（右）一聽到翁太太呼救，立刻抓了AED上路搶救。（竹縣府消防局提供）

    2022/05/13 16:45

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新豐鄉54歲翁姓男子今天早上跟太太走路去買東西，不料行經新豐消防分隊前面時突然倒地陷入昏迷，翁妻大聲求救，恰巧該分隊的高級救護技術員許家瑋聽見立刻抓了AED就往外衝，發現翁男已經沒有脈動，立刻予以電擊和CPR搶救順利將翁男救醒，翁男送醫觀察後已經排定近日手術治療。

    縣府消防局表示，原來翁男有心臟病史，最近幾天才剛做了心導管，但他疑似心肌梗塞後因心臟衰竭而有心律不整問題，經急診後，醫院已經排定下週安排植入式的心臟整流除顫器置放手術，以免類似的意外再發生。

    負責救治的中醫大新竹附醫急診醫師王振憲說，心室纖維顫動是致命性的心律不整現象，必須立刻予以電擊才能有效救命。

    縣府消防局表示，許家瑋是該局高級救護技術員、也是救護教官，去年7月也曾以腎上腺素（Bosmin）針劑把過敏性休克的18歲女子從鬼門關前救回。

    許家瑋說，他聽到翁太太的呼救，直覺就是要抓AED。當他衝出隊部，看到翁先生倒在馬路上，全身已發紺且已經沒有脈搏，就立刻先做CPR急救，再以AED偵測發現有心室纖維顫動的症狀隨後立刻給予電擊，再持續做CPR。

    這樣大約過了30秒，突然感覺自己的手腕被人用力抓住，並聽見「胸部好痛」的抱怨聲，才發現翁先生已經恢復意識，自己也鬆了一大口氣。

    翁先生被新竹縣救護教官許家瑋救回一命後，立刻被送醫院觀察，排定後續的治療計畫。（竹縣府消防局提供）

    翁先生被新竹縣救護教官許家瑋救回一命後，立刻被送醫院觀察，排定後續的治療計畫。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局救護教官許家瑋判斷和施救雙重正確，把心律不整而失去意識、脈搏的翁先生從鬼門關前救回。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局救護教官許家瑋判斷和施救雙重正確，把心律不整而失去意識、脈搏的翁先生從鬼門關前救回。（竹縣府消防局提供）

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