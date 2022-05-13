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    首頁　>　新竹縣

    小貨車「夜衝」五峰山區 機伶員警循線破獲偷倒廢棄物法辦3人

    竹東警分局偵破許姓男子涉嫌在五峰山區偷倒案，一口氣法辦3人。（圖由竹東警分局提供）

    竹東警分局偵破許姓男子涉嫌在五峰山區偷倒案，一口氣法辦3人。（圖由竹東警分局提供）

    2022/05/13 12:45

    〔記者黃美珠／竹東報導〕平日載貨用的小貨車深夜、凌晨時段「夜衝」新竹縣五峰鄉山區為哪樁？竹東警分局員警機伶，警覺出沒的時段不太對勁，先是尾隨跟監後懷疑是偷倒垃圾的集團在搞鬼，成立專案小組後，在新竹地檢署檢察官翁貫育指揮偵辦下，順利逮獲44歲許姓男子為首的偷倒集團，然而最讓檢警震驚的是，許男明明是合法清運業者，涉嫌承攬後亂倒，依違反廢清法究辦許男等3人。

    竹東警方表示，去年10月左右，五峰地區沿路的分局派出所深夜巡邏都先後有發現，夜黑風高的五峰大隘地區山區，有20噸的小貨車有違常情地出沒頻繁，分局知悉後，由偵查隊主導，成立專案小組，果然經過多次埋伏後，發現這幫人涉嫌在搞偷倒、亂倒的情事。

    經報請檢方指揮後，經過近半年的埋伏、跟監，日前執行搜索。赫然發現許男是某合法廢棄物清運業者，本身開設有工程行，但是涉嫌為了減少營運成本，竟把承攬、待處理的裝潢工程等廢棄物，趁深夜無人之際載到前述五峰山區傾倒，以牟取暴利。

    警方追查發現，許男所傾倒的地點如1個籃球場大小，上面偷倒了至少10幾車的營建剩餘土、裝潢廢棄物等，目前全案依違反廢棄物清理法移送新竹地方檢察署偵辦外，也將再釐清是否有違反水保法等其他問題。

    竹東警分局偵破許姓男子涉嫌在五峰山區偷倒案，一口氣法辦3人。（圖由竹東警分局提供）

    竹東警分局偵破許姓男子涉嫌在五峰山區偷倒案，一口氣法辦3人。（圖由竹東警分局提供）

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