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    首頁　>　新竹縣

    何處是我家？家暴婦帶2弱智兒女離家流浪 熱血新埔鄉親相助

    新竹縣新埔警分局石光派出所所長洪永承（中）和熱心的「小林把拔」（右2）苦口婆心勸導徐婦（右）先去派出所休息。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔警分局石光派出所所長洪永承（中）和熱心的「小林把拔」（右2）苦口婆心勸導徐婦（右）先去派出所休息。（記者黃美珠攝）

    2022/05/13 10:43

    〔記者黃美珠／新埔報導〕開車在偏遠的公路上瞥見路旁3人合推1輛機車，普通人的反應多半狐疑一下就此拋諸腦後，但新埔鎮民「小林把拔」和新埔警分局石光派出所所長洪永承、警員林軒佑卻不約而同察覺出不對勁，因此意外發現徐姓婦人疑受家暴後，黯然帶著1雙兒女離家卻不知何去何從，已經流浪2個晝夜的無奈。

    洪永承等好說歹說，終把母子仨人勸進了鄰近的照門派出所，2個派出所合力，邊聯絡縣府社工，邊讓身無分文的徐婦母子飽餐一頓且慢慢走出牛角尖。

    縣府社會處調查發現，46歲的徐婦母子3人，除了20歲的兒子領有身心障礙手冊，她和24歲、待業中的女兒，2人表達能力、對外反應也都偏弱。

    去年她和前夫離婚後1家4口仍住在一起，除了靠前夫的微薄薪水，她偶爾也會打零工來補貼，但基本上母子3人經濟能力有限。

    週日、8日晚上，她和前夫疑因各種生活瑣事起了口角，前夫最後疑似失控動手掐她，新竹市有其受暴的通報，但她選擇離開就好，1雙子女決定跟著她一起去流浪。

    徐婦女兒說，離開爸爸家那晚，他們就「推」著機車一路走到了新埔，再到龍潭。車上滿載了他們的家當，因為無處可去，所以連2晚都在便利店過夜。

    熱心的新埔鎮民「小林把拔」說，他週一、9日下班時看到徐婦3人推車在路上走，直覺不對勁。回頭停好車後刻意攀談，才知他們已經流浪進入第2天，身無分文，有2、3餐沒吃了，所以他立刻去買晚餐和次日早餐給他們果腹。

    期間他發現徐婦的機車根本發不動，自掏腰包請鎮上的機車行派車來載回店內檢查且修理，幫他們換新的電瓶後終於才又能啟動。

    由於徐婦母子逗留處介於新埔分局和龍潭分局交界地區，新埔分局的石光派出所所長洪永承、警員林軒佑巡邏時也發現他們似乎需要幫忙，在聽完「小林把拔」所述後，洪永承聯繫最近的照門所，獲得照門所長蔡秉宏的支持，2派出所相互支援，由洪永承勸導始終婉謝外人幫忙的徐婦先到照門所休息，照門所則張羅餐飲，讓又餓又累的3母子們得以飽餐後稍事休息。

    徐婦原本很排斥員警等外人的關心，且不斷強調：她要帶孩子去花蓮找始終聯繫不上的胞弟。好在洪永承等費了好一番唇舌，加上徐婦的子女都已累癱她才從善如流。

    縣府社會處表示，徐婦和子女都是成年人，基於尊重他們的意願，並未強迫予以安置，但已轉交新竹市政府社工接回扶助、保護。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    徐婦（黃上衣者）帶著2名子女在新埔、龍潭交界處流浪2天2夜，被眼尖的新埔警分局石光派出所所長洪永承（右2）、警員林軒佑（右）察覺異狀。（記者黃美珠攝）

    徐婦（黃上衣者）帶著2名子女在新埔、龍潭交界處流浪2天2夜，被眼尖的新埔警分局石光派出所所長洪永承（右2）、警員林軒佑（右）察覺異狀。（記者黃美珠攝）

    徐婦跟兒子、女兒推著這輛機車從竹市走到新埔、龍潭交界處，一度還想要繼續推去花蓮。（記者黃美珠攝）

    徐婦跟兒子、女兒推著這輛機車從竹市走到新埔、龍潭交界處，一度還想要繼續推去花蓮。（記者黃美珠攝）

    徐婦仨人在照門所內獲得溫暖相待。（圖由新埔警分局提供）

    徐婦仨人在照門所內獲得溫暖相待。（圖由新埔警分局提供）

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