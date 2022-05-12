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    首頁　>　新竹縣

    大貨車掉進山溝卡住 居民憂爛泥恐污染溪流

    1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出。（游先生提供）

    1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出。（游先生提供）

    2022/05/12 18:38

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，所幸駕駛沒有大礙，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出；民眾憂心爛泥巴恐污染溪流，警方則因該路段為禁行路線，依規對駕駛開罰。

    寶山鄉民游先生說，這輛載滿爛泥巴的大貨車，不知何故竟開進山湖村僅約4米寬會車困難的北坑路，並側邊掉進山溝裡，動彈不得；業者先找來1輛大吊車，結果進不了北坑路，後又調來1輛中型吊車和2部挖土機搭救。

    挖土機先將車斗裡的泥土慢慢挖出，但因路幅狹窄，加上天雨路滑等，一直到傍晚大貨車都尚未被拖出。由於該處野溪為客雅溪上游水源區，民眾憂心爛泥巴經大雨沖刷到下游，恐污染溪水。

    警方表示，經查，該車為當地某建案的車輛，因駕駛對道路不熟悉，今早行經北坑路時不慎掉落溝渠，楓橋派出所獲報立即派員警前往處理；因該路段為禁行路線，當下依違反道路交通安全處罰條例開罰，後續也將持續嚴格取締，若發現有不明土方即通知環保單位到場聯合稽查。

    縣議員邱振瑋接獲民眾反映，將請寶山鄉公所要求業者負責善後，避免影響溪流生態環境。

    1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出。（游先生提供）

    1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出。（游先生提供）

    1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出。（游先生提供）

    1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出。（游先生提供）

    1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出。（游先生提供）

    1輛載滿灰黑泥土的大貨車，今（12日）上午掉進新竹縣寶山鄉北坑路的山溝裡，業者找來2輛吊車和2部挖土機救援，但因腹地狹小，一直到傍晚都還未被拖出。（游先生提供）

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