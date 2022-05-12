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    首頁　>　新竹縣

    竹縣「囤房稅」7/1上路明年開徵 5戶以下2.4％、6戶以上3.6％

    《新竹縣房屋稅徵收率自治條例》修正草案經議會三讀通過，7月1日上路，明年房屋稅開徵適用。（記者廖雪茹攝）

    《新竹縣房屋稅徵收率自治條例》修正草案經議會三讀通過，7月1日上路，明年房屋稅開徵適用。（記者廖雪茹攝）

    2022/05/12 10:51

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府提出的《新竹縣房屋稅徵收率自治條例》修正草案經議會三讀通過，針對自住用房屋之外，持有縣內非自住用房屋採差別稅率，以5戶以下每戶稅率2.4%，6戶以上每戶稅率3.6%徵收房屋稅，影響約13000戶，占4.44%；修正案將在7月1日上路，明年房屋稅開徵適用。

    新竹縣長楊文科表示，新竹縣有良好的就業機會、宜居的生活環境，以及豐富文化資源，這2年全國人口數呈現減少，而竹縣人口仍維持正成長；推動囤房稅主要是為了讓更多的人買得起房、住得起房，幫助年輕人安心成家，也非常感謝議會支持，讓新竹縣朝向居住正義的目標踏實前進。

    縣府稅務局長彭惠珠指出，此次修正案影響較大者為個人及法人持有多戶房屋者，約有13000戶，占全縣房屋戶數的4.44%。至於3戶以內自住用房屋，以及其他營業用等房屋，合計約有28萬戶，約占95.56%的房屋不受影響，也就是說一般自住使用，且自然人本人、配偶及未成年子女在全國合計3戶以內房屋，仍然可以適用1.2％房屋優惠稅率。

    稅務局說，為避免對非以囤房為目的的房屋造成衝擊或轉嫁租屋者，明定8種房屋仍按單一稅率1.6%稅率課徵。包括公有房屋供住家使用、勞工宿舍、公立學校學生宿舍BOT、公同共有房屋、起造人持有空置待銷售住家用房屋3年內未出售者、營利事業所有無償專供員工停車使用、符合《租賃住宅市場發展及管理條例》第17條第1項規定之租賃住宅、及依《住宅法》第19條第1項第5款、第6款或第2項第4款規定興辦的社會住宅於興辦期間，其租稅優惠另依新竹縣自治條例減徵25%。

    相關法令疑義問題，可利用稅務局官網查詢或撥打稅務局相關電話洽詢。

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