竹縣+1444首度破千 87％無症狀

新竹縣今天的確診病例破千。（圖由竹縣府提供）

2022/05/11 16:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天確診病例首度破千！一口氣就增加了1444例，

當中有1263人沒有任何症狀，高達87%。患者年齡從0歲到92歲都有，18到64歲的青壯年感染者比例持續攀升，約佔今天新增病例的78%。全縣居家隔離人數1597人，居家照護人數為3213人。

縣府衛生局表示，1444例分別落在：竹北593例、湖口262例、竹東180例、新豐138例、關西59例、新埔58例、寶山48例、芎林35例、尖石28例、橫山16例、北埔12例、峨眉8例、五峰7例。

新竹縣以「3班制」開辦社區免費篩檢站，也就是每天早上半天在竹北新仁醫院急診室外。早上11點到下午2點期間另在湖口仁慈醫院急診室外。每晚6點到9點則在竹北的大安和新仁醫院急診室外，竹東的臺北榮總新竹分院急診室外都有服務。

另外隨著確診病例持續增加，新竹縣內也無可避免的有基層員警和消防員陸續確診，必須隔離且進行居家照護。

縣府衛生局長殷東成說，警、消基層同仁很多來自外縣市，一旦確診，現階段縣府的作法是，只要做好其他的防疫措施，感染的員警或消防員是可以就地在自己的宿舍或寢室內執行隔離和居家照護的，未來的執行方式則視實際疫情發展做滾動式的修正。

殷東成說，有些人可能會問，確診警、消不能住防疫旅館嗎？事實上，目前防疫旅館只供「居家檢疫者」入住，縣府另外雖配合中央的政策，規劃好屆時有醫護人員進駐的「加強版防疫旅館」，但「加強版防疫旅館」原則上也只收治高齡的輕症確診者，且須等中央明定相關措施後才會上路，所以警、消發生確診狀況，仍以就地使用宿舍居隔、照護為對策。

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新竹縣社區篩檢站資訊。（圖由竹縣府提供）

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