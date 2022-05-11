紓緩國一湖口段「紫爆」現象 地方促加快湖口第二交流道興建時程

立委林為洲說，湖口第二交流道計畫進度緩慢，他希望最好在3年半內完成建設，解決尖峰時段嚴重塞車的窘境。（記者廖雪茹攝）

2022/05/11 15:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對尖峰時段總是「紫爆」的國道1號湖口-新竹路段，新竹縣政府和湖口鄉公所提議在76公里處新設湖口第二交流道，轉移車流，但計畫似乎牛步化，引發地方關切；立委林為洲催促交通部高公局加快計畫時程，爭取最快在3年半內配合國1楊梅至頭份段拓寬計畫（五楊高架延伸頭份案，簡稱楊頭高架）施工，同時改善湖口交流道線型，以紓緩交通壅塞的窘境。

立法院交通委員會今天（11日）考察國1湖口段改善進度，交通部政務次長胡湘麟等出席。湖口鄉公所簡報，計畫在國1湖口段約76公里處（楊梅與湖口交流道間），以高架型式增設一處交流道，總工程經費概估17億元；但地方憂心人工及原物料價格飆漲，預算勢必隨之增加。

林為洲說，湖口第二交流道計畫進度緩慢，他希望最好在3年半內完成建設，解決民眾長年的塞車夢魘；立委林思銘說，楊頭高架總預算700億元，此案僅17億元，高公局應該先做。

高公局長趙興華表示，此案於本月6日提送可行性評估報告，該局月底將與竹縣府商議技術面問題，後續尚須通過環評、計畫審定等程序；未來配合楊頭高架，該路段會從原本雙向6車道，拓寬為10車道，預估光是工期至少2年半；至於增加的工程費用，高公局會協助。

新竹縣政府交通旅遊處簡報，現行湖口交流道為鑽石型交流道，進出口匝道左轉車流受號誌需兩次停等，改善構想一是改為單點鑽石型，一次號誌停等簡化動線；構想二是改為出口半直接式，增加出口匝道儲車空間。縣府概估改善總經費近10億元，高公局初步建議採策略一的方向努力，請縣府儘快提出計畫。

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