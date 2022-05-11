為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    紓緩國一湖口段「紫爆」現象 地方促加快湖口第二交流道興建時程

    立委林為洲說，湖口第二交流道計畫進度緩慢，他希望最好在3年半內完成建設，解決尖峰時段嚴重塞車的窘境。（記者廖雪茹攝）

    立委林為洲說，湖口第二交流道計畫進度緩慢，他希望最好在3年半內完成建設，解決尖峰時段嚴重塞車的窘境。（記者廖雪茹攝）

    2022/05/11 15:22

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對尖峰時段總是「紫爆」的國道1號湖口-新竹路段，新竹縣政府和湖口鄉公所提議在76公里處新設湖口第二交流道，轉移車流，但計畫似乎牛步化，引發地方關切；立委林為洲催促交通部高公局加快計畫時程，爭取最快在3年半內配合國1楊梅至頭份段拓寬計畫（五楊高架延伸頭份案，簡稱楊頭高架）施工，同時改善湖口交流道線型，以紓緩交通壅塞的窘境。

    立法院交通委員會今天（11日）考察國1湖口段改善進度，交通部政務次長胡湘麟等出席。湖口鄉公所簡報，計畫在國1湖口段約76公里處（楊梅與湖口交流道間），以高架型式增設一處交流道，總工程經費概估17億元；但地方憂心人工及原物料價格飆漲，預算勢必隨之增加。

    林為洲說，湖口第二交流道計畫進度緩慢，他希望最好在3年半內完成建設，解決民眾長年的塞車夢魘；立委林思銘說，楊頭高架總預算700億元，此案僅17億元，高公局應該先做。

    高公局長趙興華表示，此案於本月6日提送可行性評估報告，該局月底將與竹縣府商議技術面問題，後續尚須通過環評、計畫審定等程序；未來配合楊頭高架，該路段會從原本雙向6車道，拓寬為10車道，預估光是工期至少2年半；至於增加的工程費用，高公局會協助。

    新竹縣政府交通旅遊處簡報，現行湖口交流道為鑽石型交流道，進出口匝道左轉車流受號誌需兩次停等，改善構想一是改為單點鑽石型，一次號誌停等簡化動線；構想二是改為出口半直接式，增加出口匝道儲車空間。縣府概估改善總經費近10億元，高公局初步建議採策略一的方向努力，請縣府儘快提出計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遏止超載！國1南向3路段設動態地磅系統 3/31啟用
    2022/03/22 20:23

    遏止超載！國1南向3路段設動態地磅系統 3/31啟用
    國一台中南屯傳5車連環撞 車流回堵時速不到25公里
    2022/03/17 11:43

    國一台中南屯傳5車連環撞 車流回堵時速不到25公里

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    國1湖口南下匝道擬延長 湖口竹北段路肩開放將改固定時段
    2022/02/16 16:13

    國1湖口南下匝道擬延長 湖口竹北段路肩開放將改固定時段
    中山高北上嘉義水上路段 客運躲避掉落棧板釀車禍
    2021/10/25 13:05

    中山高北上嘉義水上路段 客運躲避掉落棧板釀車禍

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播