跟騷法6/1施行 竹縣警辦「跟蹤騷擾我最懂」線上有獎徵答

竹縣警局婦幼隊副隊長謝雯瑤親上警察廣播電台，向民眾講解「跟蹤騷擾防制法」的立法精神。 （竹縣警局提供）

2022/05/11 10:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「跟蹤騷擾防制法」6月1日即將施行，新竹縣政府警察局除了辦理婦幼安全講習，在「竹縣警好客」第58期期刊發表「你不得不知道的10個跟蹤騷擾防制法QA」，今（11日）起到18日並在臉書粉專「竹縣警好客」推出「跟蹤騷擾我最懂」線上有獎徵答抽獎活動，民眾完成指示即可參加抽獎，有機會獲得文青風側背包。

警察局長楊哲昌表示，因應社會各界對婦幼保護議題的高度關注，以及「跟蹤騷擾防制法」即將上路，婦幼隊為讓第一線處理員警熟稔流程及保護被害人的權益，自去年12月開始，即積極蒐集各類跟騷行為新聞案例，製作e化教材及視覺化懶人包，並派遣婦幼隊及各分局家防官擔任種子教官，深入各外勤單位宣講。

警察局昨天也召集127名婦幼專業人員，舉辦「婦幼安全工作教育訓練」，邀請新竹地檢署主任檢察官洪松標，針對跟蹤騷擾防制法給予重點提析，並藉由法律規定與實務判例等不同面向解說，強化基層員警處理婦幼案件知能。

婦幼隊隊長周貴忠指出，跟蹤騷擾四要件為：反覆或持續針對特定人、違反特定人意願、與性或性別有關、使被害人心生畏怖致使影響日常活動或社會活動。

為讓民眾了解如何防範跟蹤騷擾，警察局安排系列宣導活動，於「竹縣警好客」第58期期刊發表「你不得不知道的10個跟蹤騷擾防制法QA」，以貼近民眾心情及口吻，解答民眾可能有的常見問題，婦幼隊副隊長謝雯瑤並親上警察廣播電台，向民眾講解該法的立法精神。

另11日起到18日也推出「跟蹤騷擾我最懂」線上有獎徵答抽獎活動，歡迎民眾於活動期間至臉書粉專「竹縣警好客」按讚、留言、答題及Tag＠3位朋友並公開分享活動貼文，即可參加抽獎，有機會獲得文青風側背包。

新竹縣政府警察局今（11日）起到18日在臉書粉專「竹縣警好客」推出「跟蹤騷擾我最懂」線上有獎徵答抽獎活動，民眾完成指示即可參加抽獎，有機會獲得文青風側背包。 （竹縣警局提供）

新竹縣政府警察局今（11日）起到18日在臉書粉專「竹縣警好客」推出「跟蹤騷擾我最懂」線上有獎徵答抽獎活動，民眾完成指示即可參加抽獎，有機會獲得文青風側背包。 （竹縣警局提供）

「跟蹤騷擾防制法」6月1日即將施行，新竹縣政府警察局在「竹縣警好客」第58期期刊發表「你不得不知道的10個跟蹤騷擾防制法QA」。（竹縣警局提供）

新竹縣政府警察局召集127名婦幼專業人員舉辦「婦幼安全工作教育訓練」，強化基層員警處理婦幼案件知能。（竹縣警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法