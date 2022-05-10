內灣吊橋案續追人為縱火 也不排除菸蒂釀意外

新竹縣政府消防局火調人員到場調查起火原因，不排除任何可能性。（竹縣府消防局提供）

2022/05/10 19:17

〔記者黃美珠／橫山報導〕新竹縣內灣風景區的內灣吊橋今天凌晨原因不明突然起火，經撲滅後不到3個小時又復燃，木棧的橋面被燒出1個大窟窿，吊橋因此封閉。由於橋上沒有任何機電設備，因此立刻引來有人縱火的質疑，但經新竹縣警橫山警分局和縣府消局局火調人員合作一天持續深入追查下，案情有所逆轉，相關單位初步也暫不排除民眾菸蒂釀災的可能性，已經採樣送驗有無促燃劑以釐清。

這起意外發生在今天凌晨4點多到7點多之間、長約147公尺的內灣大橋上，起火處距離大橋橋頭僅約15公尺遠，跟下方的油羅溪水約有3層樓的高差，至於被燒出的窟窿約1公尺寬，長度則從2公尺到3公尺不等，窟窿的周邊斷面非常規則。

消防局火調人員研判，這是因吊橋鋪面的橫柱被整個燒毀、斷裂後下墜的重力牽引，導致橋面的木棧鋪面直接被像「摘」掉般下陷所致。

為了確認是否有人惡意縱火，警方和消防局除了在橋上、橋下地毯式搜索有無可疑的瓶罐、油品氣味，以及其他可疑、可能用以縱火的物品，只是都沒有結果。周邊道路和店家、民宅的監視器畫面也查無可疑者在事發前進入火場。不過，消防局仍舊在現場採樣，送驗是否有促燃劑的反應以釐清。

儘管如此，火調人員卻另有重大發現！他們先在內灣大橋橋頭發現有數量不少的菸蒂，顯示內灣吊橋並非無菸通路。換言之，暫時無法排除癮君子亂丟菸蒂在事發處的可能。

另，他們從橋下起獲厚度約10公分、幾乎已完全炭化的吊橋橫柱，顯示火勢已經燒入木棧的極深層，這跟木棧板被潑汽油、松香水等揮發性極高油品，再經點火往往就是全面性、但侷限在表面部位燃燒的狀況很不一樣。

由於木棧板屬於具蓄熱能力的多孔隙物質，而從相關的科學驗報告和經驗顯示，菸蒂在氧氣供應無虞環境中，持續悶燒，快的話只要15分鐘或半小時就可引發火災，慢的話也有24小時釀災的案例，這讓火調人員思考的角度也轉而不敢排除是民眾亂扔菸蒂所釀意外的可能。

目前全案靜待消防局的送驗結果出爐，至於橫山警分局和消防局則持續合作，以不排除任何可能性之下持續深入追查，以給鄉親交代。

新竹縣政府消防局火調人員到場調查起火原因，不排除任何可能性。（竹縣府消防局提供）

新竹縣政府消防局火調人員到場調查起火原因，不排除任何可能性。（竹縣府消防局提供）

新竹縣內灣吊橋厚約10公分的步道橫柱炭化嚴重。（竹縣府消防局提供）

新竹縣政府消防局起獲的內灣吊橋橫柱已完全炭化，跟遭受油品、松香水等潑灑後再引燃的狀況很不一樣。（竹縣府消防局提供）

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