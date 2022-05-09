尖石部落家犬半夜遭槍殺 涉案少年：以為打的是山羌

疑似被人槍殺身亡的米克斯犬「奶油」。（圖由新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

2022/05/09 20:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉梅花村8鄰李姓男子所飼養的2歲米克斯犬「奶油」上週六凌晨近3點遭人射殺，緊急送醫仍因失血性休克不治，引起村民憤怒大駭。據說，近期新竹縣尖石鄉、橫山鄉、五峰鄉境內類似事件層出不窮；據說，涉案少年聲稱是夜間出外打獵，以為打的是山羌。

新竹縣流浪動物珍愛協會理事長朱健銘、副理事長黃宣富說，他們已經協助報案，警方也已經鎖定特定對象，因為除了尖石、橫山、五峰境內，該協會近2週也連續接獲鄉親陳情，類似事件層出不窮。朱健銘說，半夜槍響，愛犬遭子彈貫穿內臟送醫亡，「兇手逍遙，下次要殺人嗎？聽了讓人拳頭都硬了！」

根據搶救醫院的診斷證明可見，被害的「奶油」左胸和右腹部各有1個子彈貫穿的槍傷傷口，急診時血流不止，從X光片就可以看到其胸腹部有大出血跡象，緊急手術搶救，「奶油」的脾臟、肝臟、胰臟、胃噴門處、小腸與大腸等多處都有貫穿性的傷口，多數內臟除了因此必須進行縫合手術，脾臟甚至必須摘除，部分小腸也得切除，讓人聽了都會噴淚。果然「奶油」在手術台撐不過去休克走了。

黃宣富說，他們最近2週在尖石、橫山以及五峰山區，分別都有接獲民眾通報，說有疑似獵人裝扮的年輕人，以機車雙載，把土改獵槍架放在機車上，白天、晚上都可見他們出沒，看到樹上的野生動物，路邊的流浪動物都予以射殺，但萬萬沒想到連家犬也不放過！

這起悲劇發生在上週六、7日凌晨近3點，家犬「殺手」甚至在犯案後一度折回觀察被害的狗狗狀況，身影都被狗主人的監視器給拍下，已經交給警方追查。

新竹縣橫山警分局和新竹縣家畜疾病防治所表示，他們獲報後立刻鎖定特定對象，初步掌握行為人疑似為少年，少年聲稱夜間出外打獵時，誤把沒有綁的「奶油」當做是山羌才會誤殺，警方已經通知其監護人陪同到案說明，將再深入釐清。

遇害的米克斯犬「奶油」主人家監視器疑似捕捉到的「殺手」影像。（記者黃美珠翻攝）

無辜、疑似被人槍殺身亡的米克斯犬「奶油」。（圖由新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

無辜、疑似被人槍殺身亡的米克斯犬「奶油」。（圖由新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

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