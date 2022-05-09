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    首頁　>　新竹縣

    只願孩子平安長大 早療家庭媽媽獲選模範母親

    新竹縣湖口鄉民何瑞群悉心照顧一對早產的雙胞胎女兒，今年當選模範母親；縣長楊文科今天到府表達祝賀與敬意，強調縣府會努力讓早療兒童家庭受到妥善照顧。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口鄉民何瑞群悉心照顧一對早產的雙胞胎女兒，今年當選模範母親；縣長楊文科今天到府表達祝賀與敬意，強調縣府會努力讓早療兒童家庭受到妥善照顧。（記者廖雪茹攝）

    2022/05/09 17:28

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉民何瑞群婚後育有一對早產的雙胞胎女兒，其中姐姐腦性麻痺，妹妹則為發展遲緩，多年來何媽媽耐心陪伴女兒們復健，就學後學習獨立，今年當選模範母親；縣長楊文科今天（9日）到府表達祝賀與敬意，強調縣府會努力讓早療兒童家庭受到妥善照顧。

    縣府社會處表示，何瑞群女士的早產雙胞胎女兒，剛出生時體重僅940公克及1100公克，目前皆就讀山崎國小一年級，姊姊為腦性麻痺的特教生，妹妹在幼稚園時被醫生判定發展遲緩，現融入普通班，何媽媽盡心盡力陪伴姊妹倆復健，等她們上學後，刻意放手讓她們學習跟同學相處，學習獨立。

    做早療是件非常辛苦的事，但為逐步建立孩子的基本動作、協調性和認知學習潛能，必須對孩子有很大的耐心與鼓勵。何瑞群說，雖然孩子比較難照顧，但她放鬆心情，不給自己太大壓力，看到寶貝平安健康長大是她最大的願望；而女兒們在媽媽的悉心照顧下，乖巧又貼心。

    楊文科說，何女士放棄工作全心照顧孩子，讓丈夫無後顧之憂工作打拚，她只能利用零碎時間打工貼補家用，為家庭無怨無悔付出，樂觀堅持的態度，令人尊敬。

    何瑞群感謝山崎國小的教學團隊，但希望政府充實早療資源，如醫院早療課程的時間太少、特教班特教輔導員的服務時數太少等，希望都能夠增加。

    社會處長李國祿說，對於早療家庭，縣府會設法提供包括增加治療時數、早療輔具補助及復健交通接送等協助；關於特教輔導員時數有限，社會處與教育局會一起努力，希望給予早療孩子黃金療育時期的協助。

    新竹縣湖口鄉民何瑞群悉心照顧一對早產的雙胞胎女兒，今年當選模範母親；縣長楊文科今天到府表達祝賀並致贈禮品。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口鄉民何瑞群悉心照顧一對早產的雙胞胎女兒，今年當選模範母親；縣長楊文科今天到府表達祝賀並致贈禮品。（記者廖雪茹攝）

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