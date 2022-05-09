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    首頁　>　新竹縣

    配合中央校園防疫措施 竹縣取消全校性暫停實體授課

    新竹縣即日起取消全校性暫停實體授課的校園防疫機制。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣即日起取消全校性暫停實體授課的校園防疫機制。（圖由竹縣府提供）

    2022/05/09 15:03

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府下午宣布，因應中央昨天（8日）起調整「校園因應COVID-19防疫授課方式」，新制將取消全校性暫停實體授課，縣府教育局即日起對確診個案的匡列，將依規以班級為單位暫停實體授課3天，或實施防疫假3天。確診學生、教職員以及匡列對象所需的快篩試劑，由學校發放，並取消匡列隔離者電子圍籬管制，且不再開立居家隔離通知書。

    縣府教育局表示，新竹縣所屬學校從昨天、8日起修正確診個案授課調整。

    國小及幼兒園、安親班、課照中心若有確診個案，匡列對象為同班同學及老師，並暫停實體課程3天，由學校發放每人1劑快篩試劑。

    國中、高中及補習班若有確診個案，且在確診前2天內曾到校上課，匡列對象則為同班座位的九宮格同學，但不必居家隔離，僅實施3天「防疫假」停止到校，由學校發放每人1劑快篩試劑。

    各級學校的課程、社團與活動，若與確診個案在「確診前2日內」有摘下口罩共同活動15分鐘以上，則該活動的教師、學生、教練等人員，實施3天「防疫假」停止到校，由學校發放每人1劑快篩試劑。

    住宿生的部分則比照同住親友，同寢室室友均需居家隔離（3+4），並由學校發放每人3劑快篩試劑。

    而依據新制，不論暫停實體授課或防疫假，只要3天期滿後，第4天起就可恢復到校上課。

    暫停實體授課期間採線上課程，學生不須請假，陪同家長也可用學校通知作為佐證，向雇主申請防疫照顧假。

    針對5月7日之前已經實施暫停實體課程的班級，則依學校原規定辦理。

    5月7日之前被學校匡列為居家隔離者的教職員工或學生，除了確診者和同住親友（住宿生同寢室友）仍應依規定隔離至期滿，其餘被學校匡列為居家隔離者，5月8日起解除居家隔離。

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