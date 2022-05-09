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    首頁　>　新竹縣

    竹縣+758 驚見106歲人瑞、衛局：80歲以上一律住院

    新竹縣今天新增的確診者中，包含1名106歲的人瑞。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣今天新增的確診者中，包含1名106歲的人瑞。（圖由竹縣府提供）

    2022/05/09 14:17

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天確診病例再添758人，無症狀患者就有634人，高達84%！另外染疫者中驚見有高齡106歲的百歲人瑞！所幸沒有中重症患者！縣府衛生局面對近日接連有年過80歲以上的高壽鄉親罹患COVID-19，衛生局長殷東成說，為了確保他們的健康安全，不論有無症狀，一律都送醫住院治療。

    此外，新竹縣的社區篩檢站今天開始新加入湖口仁慈醫院提供服務，使得即日起，全縣每天都有「3班制」的免費社區篩檢服務。

    各社區篩檢站服務時間為：每天早上9點到中午12點，在竹北新仁醫院急診室外。每天早上11點起到下午2點在湖口仁慈醫院急診室外。每天晚上6點到9點，竹北大安醫院、新仁醫院、以及竹東臺北榮總新竹分院的急診室外都有服務。

    縣府衛生局表示，新竹縣今天的確診病例中，仍以18到64歲的青壯年族群遭受感染的比例最高，佔了患者的74%，目前居家隔離人數為1440人，居家照護人數為2887人。

    前述758例分布在：竹北212例、湖口169例、竹東125例、新豐72例、尖石40例、關西36例、新埔33例、芎林20例、寶山17例、橫山13例、五峰9例、峨眉8例、北埔4例。

    殷東成說，全縣疫情仍以職場、移工宿舍、校園群聚等為主，等於6成都在可控的範圍內，且都是輕症或是無症狀，鄉親只要個人衛生習慣做得好，落實防疫措施就不需過於擔心。

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    從今天開始，新竹縣的社區篩檢站有「3班制」提供服務。（圖由竹縣府提供）

    從今天開始，新竹縣的社區篩檢站有「3班制」提供服務。（圖由竹縣府提供）

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