竹縣古蹟東安古橋修繕月底可望完工 最快7月重新開放

因為修繕工程，東安古橋的美如今被鷹架圍籬等遮蔽。（記者黃美珠攝）

2022/05/09 11:57

〔記者黃美珠／關西報導〕延宕了約4個月，新竹縣縣定古蹟東安古橋的修繕工程，終於確定可望本月底能完工，但後續的驗收等行政程序還需約2個月，一切順利的話，最快要到7月份才能重新開放迎接暑假出遊來客。

東安古橋因電影「我的少女時代」使它典雅的五孔石造拱橋「顏值」豔驚四方，迄今仍是橫跨當地牛欄河東、西2側重要的路橋共構交通設施。

只是古蹟主體石拱橋上的水泥護欄劣化、鋼筋裸露、且過低，修繕的聲音從10幾年前就響起，直到去年8月，鎮公所委外設計後終於發包動工，原訂今年1月就要完成的，但卻至今仍被鷹架等施工畫面遮蔽著，民眾交通不便，網路上近幾個月始終砲聲不斷。

負責施工的立璟營造（股）公司現場工地主任許振聰說，他們開工後首先遭遇到古橋橋面板的鋼筋鏽蝕程度遠超過規劃案的想像！舊有橋面經拆解後，發現鋼筋號數不足且間距過大，有保護層不足的問題，使得他們1月17日不得不先停工，經允許變更設計後才在2月底重新施工。

3月25日橋面板完成灌漿，他們接著修護欄，但又發現原來設計、用來穩定主鋼筋的口字型箍筋斷面太小無法發揮應有的作用，只好再申請變更設計，允許用2個「ㄇ」字型的箍筋取代原設計。

只是臨時要改採「ㄇ」字型的箍筋，人力無法製作，需靠工廠機器施作。這筆訂單下得急、量卻少，有能力製作的業者卻多意願缺缺，好不容易拜託到了協力廠商，也需要製作的時間，所以直到4月20日為止，古橋修繕的工地現場才又被迫停擺。

許振聰直言，關西鄉親對工程停工的狀況罵聲震天，但他們已經忙到無力說明，只能就分內的事情加緊腳步去完成，甚至最後不惜在獲准變更設計程序跑完前，就先把拿到的合用箍筋進場「偷跑」施作，如今面臨將被公所罰款。

他說，上週他們會同公所、監造單位會勘後，已敲定本月底前完工，到今天為止，工程進度也已經有75％，後續若持續順利推進且完成驗收，可望7月可以讓東安古橋重現風華。

對於原規劃標案何以在2個關鍵處設計出現問題，導致施工單位必須變更設計？關西鎮長劉德樑說，東安古橋畢竟是古蹟，不能任意動工。而在沒有實際拆開計畫工區構造之前，任誰也無法確切知道鋼筋鏽蝕的狀況等，更何況工程變更設計的狀況很常見，他不會苛責負責規劃設計的包商，只會要求營造施工者加緊腳步趕工。

受阻於東安古橋修繕工程，古橋上方的中山東路，迄今只能利用燈號儀控，雙向車流輪流通過。（記者黃美珠攝）

施工單位表示，東安古橋舊有橋面經拆解後，發現鋼筋號數不足且間距過大，有保護層不足的問題，（圖由立璟營造提供）

施工單位表示，東安古橋舊有橋面經拆解後，發現鋼筋號數不足且間距過大，有保護層不足的問題，（圖由立璟營造提供）

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